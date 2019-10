Fins a 5.500 € d'ajuda per a cotxes elèctrics

La Conselleria d'Economia Sostenible, a través de l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (Ivace), destinarà un total de 627.000 euros per a recolzar la compra de vehicles sostenibles i la instal·lació de punts de recàrrega elèctrics.

Es tracta d'un primer lot d'ajudes, emmarcades dins del Pla Moves, que gestiona Ivace Energia, i que sufragaran la instal·lació de 64 punts de recàrrega per a vehicles elèctrics i l'adquisició de 81 vehicles sostenibles. El termini per a sol·licitar les ajudes romandrà obert fins al pròxim 31 de desembre i la concessió i pagament d'aquestes subvencions s'anirà realitzant per lots, de manera que les persones beneficiàries no hagen d'esperar a la finalització del termini per a rebre l'ajuda econòmica.

El pressupost total disponible ascendeix a 4,7 milions d'euros i poden accedir tant els particulars com les entitats i les empreses de la Comunitat. La quantia de les ajudes varia en funció de la mena de vehicle i del sol·licitant. Quant a la tipologia de vehicles, són subvencionables els turismes, autobusos, camions, furgonetes, motocicletes i quadricicles.

Així, per als turismes adquirits per particulars, autònoms i entitats les ajudes ascendeixen a 5.500 euros per a vehicles elèctrics purs i 2.600 euros per a híbrids endollables. En el cas de les pimes, aquestes ajudes són de 4.000 i 2.300 euros, respectivament. Les ajudes per a l'adquisició de motocicletes elèctriques pures és de 750 euros tant per a pimes, com per a particulars i entitats i de 700 euros per a les grans empreses. Per a furgonetes i camions les ajudes van des de 4.000 a 15.000 euros. Tota la informació del Pla Moves, característiques, requisits i sol·licituds, es pot consultar en la web moves.ivace.es.

També per a bicis de lloguer

A més de l'adquisició de vehicles, la convocatòria també preveu subvencions per a la implantació d'infraestructures de recàrrega de vehicles elèctrics i de sistemes de bicicletes elèctriques públics o per a polígons industrials.