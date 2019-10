La Comunitat regularitza 8.100 habitatges turístics enguany i frega els 80.000

El registre oficial d'habitatges turístics de la Comunitat Valenciana ha incorporat durant enguany altres 8.162, la qual cosa llança, fins al moment, una xifra total de 78.999 allotjaments.

L'aflorament d'aquests habitatges es produeix amb la seua inscripció a través d'un número de registre, la qual cosa permet regularitzar la seua situació i controlar la ubicació d'aquests allotjaments davant possibles incompliments tant de normes tributàries com d'obligacions que generen molèsties a altres residents, sobretot en comunitats de propietaris.

D'aquesta manera, en l'actualitat hi ha registrats un total de 78.999 habitatges turístics en la Comunitat Valenciana, segons les dades actualitzades per Turisme de la Generalitat fins al 31 d'agost de 2019.

Per províncies, Alacant compta amb 50.024 allotjaments d'aquest tipus; Castelló, amb 13.779, i València, amb 15.196. Respecte a les noves altes d'habitatges turístics en el registre, a Alacant s'han inscrit un total de 5.657, a Castelló, 1.210, i a la província de València, 1.295.

Les previsions de la Federació Espanyola d'Associacions d'Habitatges i Apartaments Turístics (Fevitur) apunten al fet que es podrà tancar l'any amb al voltant de 10.000 noves altes. El secretari autonòmic de Turisme, Francesc Colomer, va apuntar que “des de la Generalitat hem de combatre l'intrusisme que castiga especialment a l'allotjament reglat, i per això no ens hem posat de perfil”, i recorda que “en els últims mesos hem guanyat quatre processos judicials davant grans plataformes globals” d'allotjament.

En aquest sentit, el mes d'abril passat, un jutjat de València va desestimar el recurs d'Airbnb contra la sanció imposada per la Generalitat, amb el que el Govern valencià acumula ja quatre fallades favorables d'aquestes característiques en els tribunals. En concret, l'empresa demandant sol·licitava la nul·litat de la resolució sancionadora de 30.000 euros per publicitar i comercialitzar per Internet allotjaments turístics sense fer constar el corresponent número de registre. No obstant això, el jutjat ha donat una vegada més l'entitat dependent de la Generalitat.

A més, ja existeix jurisprudència en els tribunals sobre aquest tema, ja que aquesta és la quarta vegada que la Generalitat guanya un recurs d'aquestes característiques. En concret, el jutjat contenciós administratiu número 2 de València ja es va pronunciar el passat 23 de novembre de 2017 a favor de la Generalitat desestimant el recurs presentat per l'empresa Homeaway, sentència que es va repetir fa ara un any davant el recurs interposat per Rentalia, i el mes passat per la plataforma Windu.

D'altra banda, el Consell i l'Ajuntament de València van acordar el mes d'abril passat l'elaboració d'un nou pla d'inspeccions contra l'intrusisme en habitatges turístics de la ciutat. El districte de Ciutat Vella serà el primer a posar en pràctica aquesta iniciativa, ja que registra la major concentració d'oferta d'aquesta mena d'allotjaments. Aquestes visites se centren en dos aspectes fonamentals. D'una banda, en la inscripció en el registre i, per un altra, el compliment de les normes de compatibilitat urbanística.

En el pla conjunt, els tècnics de Turisme formaran a agents de la Policia Local, de manera que aquests puguen certificar o no el compliment de la legalitat per part dels propietaris dels apartaments.

Al marge d'aquestes visites aleatòries, els propis veïns de les comunitats en les quals hi haja pisos turístics poden denunciar si identifiquen algun presumpte cas d'intrusisme, perquè posteriorment la Policia Local puga acudir a comprovar-ho. La principal missió dels agents, en aquesta campanya, serà estendre acta perquè la Generalitat comprove posteriorment si l'allotjament turístic té número de registre i, per tant, està donat d'alta de manera legal.

Garantia de drets

L'elecció d'un allotjament turístic reglat per part del consumidor suposa un blindatge davant possibles problemes durant l'estada, ja que, indiquen des de Turisme, “és el que garanteix drets”.

Per aquest motiu, associacions de consumidors estan participant en les campanyes contra l'intrusisme en els habitatges turístics. La contractació d'allotjaments inscrits en el registre permet tramitar les reclamacions i queixes en cas de conflicte i que aquestes puguen ser ateses per mitjans legals.