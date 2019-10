La hija de Leticia Pérez, exconcursante de 'OT' fallecida por un cáncer, acude al 'casting' y emociona a Noemí Galera

Operación Triunfo busca nuevos talentos con los castings que el equipo de Gestmusic está llevando a cabo por toda España. Pruebas que están dejando todo tipo de anécdotas, unas más graciosas, otras más emotivas.

Entre las segundas se encuentra la protagonizada por Leticia Gavira, una joven andaluza que se presentó a los castings de Sevilla y que guardaba una estrecha relación con el programa.

Su madre era Leticia Pérez, una de las concursantes más recordadas de OT 2003 y que en 2012 falleció a los 35 años a causa de un cáncer.

Al pasar a la segunda fase del proceso de selección, la chica se presentó ante Noemí Galera y el resto del equipo de casting: "Ahora mismo estoy estudiando Turismo y he decidido presentarme a OT porque a mí siempre me ha encantado cantar. Mi madre era música y mi padre es guitarrista y siempre me ha encantado la música, siempre he estado rodeada de música", señaló.

Tras cantar Hurt, de Christina Aguilera,, Noemí Galera intervino muy emocionada: "Bueno, nos conocemos. O conocíamos a alguien importante para ti". “Mi madre se llamaba igual que yo, pero en vez Gavira era Pérez”, intervino la joven. "Fue concursante de OT, me alegro de conocerte", acabó Galera.