Más País-Equo se presenta al Congreso para que los problemas de la Región de Murcia "importen en España"

Urralburu ha afirmado que durante demasiados años hemos visto como nuestros diputados nacionales de todas las fuerzas políticas "se han acomodado a sus escaños en el Congreso de los Diputados y no han luchado por abordar los enormes problemas a los que nos hemos enfrentado y que son cada día más graves. Problemas como el bloqueo de la energía fotovoltaica, como el estado Mar Menor o la falta de infraestructuras fundamentales".

El número uno al Congreso por Más País-Equo ha incidido en que lo que hace falta en Madrid es un diputado de que trabaje para la ciudadanía y no para sí mismo, un diputado que no defraude más a la gente a la que representa.

"A eso es a lo que me comprometo", ha subrayado Urralburu, "a trabajar, a defender, a escuchar a todos los colectivos que necesiten elevar sus problemas al Congreso. Y a no quedarme de brazos cruzados. Voy a ser incansable e insistente para poner encima de la mesa de la política nacional los problemas de la Región de Murcia, para ello usaré todo el conocimiento que he acumulado estos últimos cuatro años. Utilizaré todos los recursos a mi alcance y si hace falta encontraremos algunos nuevos para que de una vez nos hagan caso y se den soluciones a los problemas de la Región de Murcia".

María Giménez, número dos de la lista de Más País -Equo, ha añadido que el medio ambiente "va a ser un problema fundamental a resolver no ya en las próximas décadas sino hoy mismo, la semana pasada en el Mar Menor, sin ir más lejos, o hace un mes con los desastrosos efectos que tuvo la DANA".

Por ello, "es más necesario que tengamos voz y voto en el Congreso de los Diputados". Somos una formación, ha añadido Giménez, "con las prioridades muy claras. La transición ecológica es una de ellas y no vamos a dejar que los partidos políticos de nuestra región sigan ignorando que el futuro tendrá que ser verde para ser viable".

Por parte de Equo, el candidato José Fernández-Rufete ha apuntado en la misma dirección. Para Equo una de las prioridades será que las políticas verdes se apliquen de manera "transversal a todos los sectores económicos. Por ello, todas las propuestas que llevemos al Congreso tendrán un filtro verde, feminista, de igualdad y de lucha contra la injusticia social".