Arguiñano y Jordi Cruz dejan atrás su rivalidad televisiva: "Visitas al ABaC con fundamento"

Cerca de 30 años lleva el cocinero Karlos Arguiñano al frente de programas de televisión con los que logró acercar la cocina y se adelantó a todo el boom culinario que llegó después a la pequeña pantalla, como MasterChef. Ha sido precisamente Jordi Cruz, cocinero y jurado del talent de TVE, el encargado de compartir una imagen que pone de manifiesto la buena relación entre compañeros de oficio, más allá de la rivalidad por estar en diferentes cadenas de televisión.

Con motivo de la visita de Arguiñano esta semana al restaurante de Jordi Cruz, ABaC —premiado con tres estrellas Michelín—, el chef catalán quiso inmortalizar el encuentro con una forografía.

"Visitas al ABaC con fundamento", ha escrito el jurado de MasterChef en la red social.

La imagen ha tenido muy buena acogida entre los más de 560.000 seguidores con los que cuenta Cruz en Instagram. Entre ellos, la nadadora de sincronizada y ganadora de la tercera edición de MasterChef Celebrity, Ona Carbonell, ha reaccionado con aplausos a la publicación de Jordi Cruz.

Hace un par de años, el chef vasco protagonizó un rifirrafe por sus declaraciones sobre el programa de TVE del que es jurado Jordi Cruz. En una entrevista, Arguiñano aseguraba que no veía ese talent culinario "porque no es un programa de cocina, es un reality y yo no puedo con los realities".

Estas declaraciones no sentaron bien a los miembros del jurado de MasterChef: "No nos vamos a enfrentar a Arguiñano. Es un referente de la televisión porque lleva 25 años y es un tío que ha popularizado la cocina de ama de casa", respondía el chef Pepe Rodríguez. "Él mete chistes para que la gente se lo pase bien aparte de aprender y nosotros pretendemos hacer eso. Me gustaría saber si de verdad lo piensa porque me daría pena", añadió entonces.

Aunque nunca ha sido invitado a MasterChef, Arguiñano sí participó como invitado en Top Chef, de Antena 3, la misma cadena que emite su programa diario de cocina.