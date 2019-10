La política turística del Govern y el acceso a la vivienda, a debate este martes en el Parlament

La política turística del Govern se eleva al pleno mediante una moción presentada por el diputado de El PI, Josep Melià. La formación reclama que "las empresas afectadas por quiebras de 'turoperadores' como la de Thomas Cook no tengan que ingresar el IVA por facturas impagadas"; así como "no impulsar un incremento del Impuesto de Turismo Sostenible (ITS)", entre otras propuestas.

Por su parte, el presidente del PP en Baleares y portavoz de la formación en el Parlament, Biel Company, presentará ante el pleno una Proposición no de Ley "en defensa del sector turístico y contra los actos de turismofobia en la Isla".

También este martes en el Parlament se abordará la propuesta no de Ley presentada por el portavoz de MÉS per Mallorca en la cámara, Miquel Ensenyat, y que versa sobre "el acceso asequible a la vivienda pública".

Concretamente, la formación ecosoberanista reclama al Gobierno central que "revise la fiscalidad sobre las sociedades cotizadas anónimas de inversión en el mercado inmobiliario Socimis". También le pide al Ejecutivo estatal a "hacer las modificaciones necesarias para que el remanente de tesorería municipal se pueda destinar a financiar programas de vivienda pública asequible" y a que "articule las medidas necesarias para poder aplicar una mayor penalización de las acciones delictivas de acoso inmobiliario".

La segunda parte del pleno de este martes concluirá con una interpelación de la diputada 'popular' Núria Riera al Conseller de Educación, Universidad e Investigación, sobre la nueva ley educativa.

PREGUNTAS A LA PRESIDENTA ARMENGOL

La diputada de Ciudadanos y candidata de la formación al Congreso de los diputados, Patricia Gómez, será la primera en interrogar a la presidenta del Govern, Francina Armengol, con una pregunta dirigida a saber "cuál es su valoración sobre los proyectos de la Euroregión Pirineos Mediterráneo que se ha financiado con fondos europeos, desde el inicio de su anterior mandato".

Por su parte, el presidente de El PI, Jaume Font, inquirirá a Armengol sobre si "su Govern todavía no ha terminado de estudiar la viabilidad de la creación de un cuerpo integral de actuación en caso de cualquier tipo de Emergencia por fenómenos naturales adversos, que tenga como base al actual equipo humano y técnico del Ibanat".

El presidente de Vox, Jorge Campos, preguntará a la presidenta del Govern "qué opinión le merecen las manifestaciones del senador autonómico, Vicenç Vidal" con respecto a la situación en Cataluña.

Igualmente, el presidente del PP balear, Biel Company, le preguntará por "qué posición real tiene su Govern sobre los acontecimientos que se están produciendo en Cataluña".

OTRAS CUESTIONES

Entre las otras cuestiones dirigidas a los consellers, se encuentra la de la diputada de Vox, Idoia Ribas, que preguntará al conseller de Medio Ambiente y Territorio, Miquel Mir, sobre las causas de "no haber firmado con el Gobierno central" la inversión de 360 millones de euros en las depuradoras del archipiélago.

Por otra parte, el diputado 'popular' Sebastià Sagreras, preguntará a la consellera de Agricultura, Pesca y Alimentación, Mae de la Concha, sobre la valoración de las nuevas ZEPAS, en relación al "perjuicio" sobre cazadores y payeses locales que éstas, según el PP, provocan.

También el diputado del Grupo Mixto, Josep Castells, preguntará a la consellera de Administraciones Públicas y Modernización, Isabel Castro, sobre el estado de la propuesta de creación de un cuerpo de policía autonómica en Baleares por parte del Instituto de Seguridad Pública.

En cuestiones de Salud, la consellera del ramo, Patricia Gómez, deberá responder a las preguntas de la diputada 'popular' Marga Durán sobre el presupuesto en psiquiatría de la Comunidad, así como a la de la diputada de El PI Catalina Pons, sobre los dos tratamientos para la fibrosis quística, cuya financiación ha sido anunciada por el Gobierno central.

Por último, el pleno del Parlament elegirá a dos miembros del Consell Asesor de Contenidos y de Programación de IB3.