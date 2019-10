Andreu acudirá...

"Hoy quiero estar con ella y con todas las árbitras para darles mi apoyo en persona y un espaldarazo para reivindicar que estos actos no se pueden volver a repetir", ha explicado Andreu. Además, y tras localizar la Policía Nacional a las tres personas que la insultaron, la presidenta regional espera "sanciones serias y firmes" para aquellas personas que no saben comportarse en un campo de fútbol.

Laura Bezares participará en el partido que se disputará entre el Varea y el Casalarreina y Andreu quiere estar con ella para mostrarle su apoyo "y el de todos los riojanos".

Precisamente ayer, la Policía Nacional informó que ya había identificado a tres personas por un Delito de Trato Degradante hacia la colegiada arbitral. Los autores, tres varones de 19, 21 y 27 años de edad, han sido identificados y han comparecido en la Jefatura Superior de Policía, en calidad de investigados.

Los hechos ocurrieron el pasado sábado cuando, en los últimos diez minutos del encuentro, una decisión arbitral que no fue bien recibida por varios aficionados del equipo visitante , hacía que estos se dirigiesen hacia la árbitra de una manera degradante en la que se le insultaba y amenazaba con palabras tales como 'Te vamos a matar', 'Vete a fregar', 'Sabemos dónde vives', 'Las mujeres no servís para nada', 'Eres Malísima', 'Esto no es lo tuyo', 'Todos los fines de semana igual'.

Ante tal situación, la presidenta del Gobierno de La Rioja espera que "las sanciones que se les impongan sean serias y firmes para que estos casos no se vuelvan a repetir".

"Por suerte son unos pocos que ya están localizados pero esperemos que, entre todos, lleguemos a erradicar estos comportamientos y la igualdad sea una realidad", ha finalizado.