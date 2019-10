'Equipo de investigación', a los que criticaban su 'Noche sobre Franco': "Tienes a Bertín en otro canal"

La exhumación de Franco no ha dejado indiferente a nadie, y 24 horas después de que se produjera, el programa de laSexta, Equipo de Investigación, emitió varios programas sobre lo que rodeaba a la figura del dictador.

Comenzó con El príncipe de los Franco, basado en Luis Alfonso de Borbón, y continuó con Los papeles secretos de Franco, El patrimonio de los Franco y Ultraderecha, entregas previas emitidas anteriormente por la cadena pero idóneas después de que este jueves hayan sido trasladados los restos del autócrata del Valle de los Caídos hasta la cripta familiar de Mingorrubio.

La programación no ha gustado a algunos telespectadores, que han criticado al programa a través de Twitter. "Madre mía, qué empacho", escribía uno de ellos en la misma red social con humor. Otro usuario escogía mostrar su disconformidad asegurando en tono irónico "que no, que laSexta no habla apenas del tema Franco".

Que no, que la Sexta no habla apenas del tema Franco. https://t.co/RYplHAhM0o — PEDRO MONTES (@pedromontes1971) October 25, 2019

La cuenta de Twitter de Equipo de Investigación ha publicado un tuit respondiendo a este último de forma cortante: "Si no te gusta, tienes a Bertín en otro canal".

Si no te gusta, tienes a Bertín en otro canal https://t.co/5sdEoJJkpG — Equipo Investigación (@EqInvestigacion) October 25, 2019

La respuesta no pasó inadvertida para nadie y muchos criticaron la actitud del programa argumentando que no sabían aceptar las críticas, a lo que el espacio presentado por Gloria Serra también quiso contestar: "Las aceptamos. Es por darle emoción a la noche", escribían junto a un guiño.