El lunes 28 de octubre se abre el plazo para participar en elIII Concurso de Fotografía Guille Martí Revillo

El plazo de presentación de fotografías finalizará el 10 de diciembre y el fallo del jurado se conocerá en el acto de entrega de premios, previsto para el sábado 25 de enero de 2020.

Por tercer año consecutivo los fotógrafos María Bleda y José María Rosa, Premio Nacional de Fotografía en 2008, que trabajan conjuntamente en la realización de series fotográficas en las que documentan la memoria y el paso del tiempo forman parte del jurado al que se incorporan la fotógrafa franco-española Catalina Martín-Chico, el biólogo, fotógrafo, operador de cámara y submarinista, Manu San Félix, la surfista Garazi Sánchez y el jugador de baloncesto Víctor Claver.

Catalina Martín-Chico, fotógrafa franco-española que estudió en el Centro Internacional de Fotografía de Nueva York, ha documentado fotográficamente la situación en Yemen y Oriente Medio durante ocho años. Trabaja para numerosas publicaciones como GEO, Le Monde, ELLE, New York Times, Sunday Times y Der Spiegel, entre otras. Catalina Martín-Chico ganó la VISA d'Or Humanitaire del CICR en el festival Visa pour image y es la primera fotógrafa que ha llegado a ser finalista del World Press Photo.

Manu San Félix, biólogo, fotógrafo, operador de cámara y submarinista, trabaja en National Geographic como director de imagen submarina en el proyecto Pristine Seas, ha realizado 32 expediciones que han dado lugar a 26 documentales para National Geographic Channel y Nat Geo Wild. El último que ha presentado es "Salvemos nuestro Mediterráneo". Como fotógrafo ha ganado los premios Winner Wildlife Photographer of the Year (London, 2004, Underwater World); World Underwater Festival (Antibes, France, 2005); Runner up Wildlife Photographer of the Year (London, 2004, Underwater World). También ha recibido diferentes galardones relacionados con la conservación de la naturaleza.

Los deportistas que integran el jurado son la surfista Garazi Sánchez y el jugador de baloncesto Víctor Claver. Garazi Sánchez empezó a surfear con siete años en la Playa La Salvaje (Sopelana) y un año más tarde ya competía. Ha sido campeona de España en 2017 y 2018 y plata (2017) y bronce (2019) en el campeonato de Europa Ocho temporadas en la World Surf League. Actualmente se prepara para conseguir una plaza para llegar a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 donde, por primera vez, el surf será deporte olímpico.

Víctor Claver es el primer campeón del mundo de baloncesto valenciano. Ha formado parte del equipo de la selección española ganadora del Mundial de Baloncesto celebrado en China el pasado mes de septiembre. Junto a la medalla de oro del mundial cuelgan tres de oro y una de bronce conseguidas en el Eurobasket y dos olímpicas, una de plata y otra de bronce. Claver comenzó jugando en el equipo de su colegio, Maristas, en València. Tras su paso por el Valencia Basket jugó en la NBA, en los Portland Trail Blazers, de donde pasó al Khimki y después fichó por el Lokomotiv Kuban. Actualmente juega en el FC Barcelona Baloncesto.