CSIF, en contra de la integración del Hospital de Calahorra en el SERIS "como pretende IU"

Ante esta nueva integración directa, CSIF pide al Gobierno socialista "que recapacite, retire su proyecto de ley y no cometa los mismos errores en los que incurrió el anterior Equipo de gobierno en materia de personal, al integrar al personal de otras empresas públicas en las plantillas de la Comunidad, con total desprecio a los principios de acceso a la función pública: igualdad, publicidad, mérito y capacidad".

Una vez más, "lo que se pretende ahora es convertir, vía decreto, a más de 400 trabajadores de una fundación, sometida al ordenamiento jurídico privado, en personal estatutario". Es decir, "en empleados públicos con los mismos derechos que el personal de la Administración que tuvo que superar en su día el correspondiente proceso selectivo, en igualdad de condiciones que el resto de aspirantes a ocupar su plaza".

Como no puede ser de otra forma, el sindicato CSIF "no niega ninguno de los derechos de los trabajadores de la FHC. Es más, somos conocedores de que, en muchos casos, no están realizando su meritoria labor en las condiciones más óptimas".

Asimismo, "sabemos de su capacidad profesional y abnegación. Por todo ello son dignos acreedores de todos sus derechos que nosotros también estamos dispuestos a defender, pero todos estos derechos se deben defender en el ámbito al que pertenecen; es decir, dentro de la normativa del sector privado".

CSIF se ha reunido en diversas ocasiones tanto con los grupos políticos como parlamentarios para tratar este tema. Incluso el pasado año acudió al Parlamento de La Rioja para manifestar su postura en la comisión creada al efecto.

En aquella ocasión, igual que en ésta, "CSIF entiende que los profesionales de la FHC pueden acudir a las ofertas públicas de empleo que se convoquen para cubrir las necesidades del SERIS, con la valoración de méritos que estime la convocatoria pertinente. Pero otra cosa es que adquieran la condición de empleados públicos, de la noche a la mañana, sin las garantías establecidas por los procesos de selección".

En este sentido, CSIF es la única organización _ni sindicatos ni partidos políticos_ "que tiene en cuenta los derechos de miles de opositores, empleados públicos o no, que llevan preparándose durante años y que tienen puestas todas sus esperanzas, anhelos y esfuerzos en unas oposiciones que ahora están en peligro, si se consuma esta nueva integración directa".

El modelo balear, que propone la señora Moreno, "no fue respetuoso con los citados principios de acceso a la función pública".

Al parecer, en La Rioja, "estamos por la labor de importar fórmulas foráneas, en vez de atender a nuestras propias necesidades, los legítimos derechos de los empleados públicos riojanos y los derechos de gran número de opositores que también se esfuerzan sin tener recompensa por ello", lamentan desde el CSIF.

"Si es cierto que el Gobierno de Andreu quiere potenciar lo público y dignificar la labor de los trabajadores de la Administración riojana, tal y como ha declarado en repetidas ocasiones durante los últimos meses, ésta no es la mejor manera de hacerlo".

Por su parte, CSIF "no va a eludir su responsabilidad, que no es otra que velar por los derechos de los trabajadores, en general, y de los empleados públicos, en particular, que para eso nos votaron democráticamente miles de trabajadores de la Administración riojana en los últimos y precedentes comicios sindicales".