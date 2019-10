Un trabajo de la UPNA sobre la capa de invisibilidad, recogido en un número especial sobre avances en metamateriales

20M EP

El trabajo de investigación sobre una capa de invisibilidad, realizado por Miguel Beruete y Bakhtiyar Orazbayev (Universidad Pública de Navarra), Nasim Mohammadi Estakhri (University of Pennsylvania) y Andrea Alù (The City College of New York), ha sido recogido en un número especial en el que se destacan los últimos avances en metasuperficies.