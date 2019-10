La obra 'Los Satélite', del catalán Ricard Gázquez, gana el XLIV Premi Born de Teatre

Según ha informado el Cercle Artístic de Menorca -organizadora del premio- en un comunicado, se trata de una obra coral ambientada en el Baix Llobregat, con una integración "muy conseguida" de costumbrismo ultra contemporáneo e "imaginación desbordante", extrapolable a cualquier suburbio de una gran ciudad.

La obra ganadora competía con las obras 'De dol', un doble monólogo protagonizado por Ofelia y Hamlet; 'Blanco sobre blanco', una pieza sobre un personaje enigmático obsesionado por la pintura; y 'El deseante', un extenso monólogo en verso que trata temas como la coacción, la libertad o la rutina vinculados al deseo.

El jurado de la presente edición ha estado formado por el profesor de estudios hispánicos y catalanes en la Universidad Grenoble Alpes, Laurent Gallardo; el profesor de estudios ingleses en la Universitat de Valencia y director de 'Sagunt a Escena', Juan Vicente Martínez; la dramaturga y guionista de televisión Mercè Sarrias; el profesor especialista en el Renacimiento y el Barroco en la Universitat de Barcelona, Josep Soler; y la dramaturga y miembro de la compañía Cos de Lletra Ruth Vilar.

Los miembros del jurado han dicho de 'Los Satélite' que es una pieza con toques de humor y patetismo, de narratividad y teatralidad, de tonos poéticos y registros coloquiales, de realidad y meta-teatralidad, y han remarcado, también, la capacidad de mostrar cómo una mentira puede revelar una verdad.

Los miembros del jurado se reunieron con la secretaria del Premio, Neus Castellvell, en dos ocasiones: el 21 de septiembre y el día 12 de octubre en la Nueva Sala Beckett de Barcelona.

EL AUTOR

Ricard Gázquez Pérez es licenciado en Filología Hispánica y Doctorado en Artes Escénicas. Actualmente, es el director artístico del aula de Teatro de la UAB. Ejerce también como profesor de dramaturgia y escenificación en Instituto del Teatro de Barcelona y en la Escuela Universitaria ERAM, adscrita en la Universitat de Girona.

En la carrera del autor destaca su tarea investigadora, la cual, los últimos años, se ha centrado sobre todo en las nuevas tendencias teatrales, con especial atención a la escena interdisciplinaria del siglo XXI, dentro del contexto español e internacional.

Entre los textos que ha escrito y dirigido destacan: 'Glásnost' (2018), 'Cocina Límite' (2016), 'La Montaña Virtual' (2014), 'La Lengua Atolondrada' (2013), 'Folie en famille' (2007), 'Sweet Dreams', co-escrita con Enric Nolla (2005), 'Niederungen' (Premio Butaca al mejor espectáculo de pequeño formato y a la mejor escenografía 2002) y 'Addictes a la Pepsi' (1999). También ha dirigido una veintena de obras en el ámbito universitario.

Entre sus publicaciones de investigación destacan 'Estrategias narrativas de auto ficción en la escena interdisciplinar. Heterónimos, dobles y otras representaciones del yo (Lidia González-Zoilo y Macarena Recuerda Shepherd)'; 'Creadoras unipersonales: entre el teatro, la danza y la performance'; 'What to Do with the Leftovers of the Arts Industry?, Performance Research', entre otros.