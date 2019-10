Una niña de 3 años pierde un dedo cuando jugaba con un columpio en A Coruña

Una niña de 3 años ha sufrido la amputación de parte de un dedo este sábado cuando jugaba con un columpio en un parque infantil de la localidad coruñesa de Sada, según ha informado el 112.

Los hechos han ocurrido a las 13.30 horas en un recinto de juegos ubicado frente a la Casa Consistorial del municipio, tal y como indicó la persona que llamó a Emergencias para pedir ayuda urgente.

Además de los profesionales de Urgencias Sanitarias de Galicia-061, el personal del 112 solicitó la intervención de los Bomberos de Sada debido a la difícil situación en la que quedó la niña con un dedo seccionado y atrapado en el mecanismo de movimiento del aparato.

Según informa La Voz de Galicia, el accidente se produjo en un columpio que consiste en una plataforma giratoria. El dedo de la pequeña quedó atrapado en la parte inferior, entre el borde metálico y el mecanismo de giro.

"Tuvimos que cortar con una radial en una zona donde teníamos claro que no estaba la parte del dedo. Luego fuimos levantando con mucho cuidado para no dañar el dedo y lo recuperamos y lo trasladamos con urgencia envuelto en hielo", explica en declaraciones a ese medio gallego uno de los bomberos que participó en el rescate.

En este operativo también colaboraron los agentes de la Policía Local, que, a su llegada al lugar del accidente, expusieron las necesidades para asistir a la menor.