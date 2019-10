Belén Esteban denuncia el trato de favor de 'Sálvame' con una concursante de 'GH VIP'

Belén Esteban ha criticado en Sálvameel trato del programa de Telecinco sobre la participación de Mila Ximénez en Gran Hermano VIP 7, asegurando que "estamos siendo muy generosos con Mila".

La colaboradora se ha mostrado muy molesta dejando claro que se está favoreciendo a la periodista. "A lo mejor por su amistad o por el cariño, la gente no dice lo que piensa de verdad", ha afirmado durante el espacio.

Se ha mostrado completamente en contra de la actitud que mostró Mila con Jorge Javier Vázquez, presentador del reality, en la última gala de GH VIP y ha manifestado que "si yo hubiera hecho eso en Gran Hermano, a mí se me quema viva, y no digáis que no. Sed honestos".

Para Belén, su compañera en Sálvame "no está haciendo un buen concurso", tal y como ha dicho en varias ocasiones, y ha reiterado que "yo me siento mal cuando hablo de Mila, porque la tengo cariño y la quiero, y sé que lo está pasando mal, pero a mí me pagan por dar mi opinión y estoy siendo demasiado prudente"

Los tertulianos del programa se han mostrado en desacuerdo con las palabras de Belén Esteban, y el único que se ha mostrado a favor ha sido Kiko Hernández, asegurando que quizás por ser su compañera ve las cosas de otra manera: "Te compro el discurso, no es lo mismo que lo haga mi hermana a que lo haga el vecino del quinto".