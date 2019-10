El cine se extiende por la ciudad con las Actividades Paralelas del 16º festival

Según detalla en una nota de prensa el Ayuntamiento de Sevilla, esta es una edición en la que "el cine sale al encuentro del público y se extiende hacia nuevos espacios culturales y entidades colaboradoras".

El certamen, que se celebrará del 8 al 16 de noviembre, ha anunciado la programación completa de actividades, que aumentan en número y también en su diversidad temática. La literatura, la animación, la danza, el cómic y la fotografía son algunas de las disciplinas que, vinculadas al cine, protagonizarán los más de 30 eventos incluidos en este apartado. Una variedad que apunta hacia el carácter multidisciplinar de muchos de los cineastas invitados a esta edición y el diálogo que establecen sus películas con otras artes, y con la que el Festival también se acerca a públicos distintos, en diferentes formatos y horarios.

El 7 de noviembre, día previo al inicio del certamen, se inaugurará en el Antiquarium la exposición fotográfica 'Los cineastas, Europa retratada', gracias a la colaboración de Acción Cultural Española (ACE). Óscar Fernández Orengo retrata a 50 cineastas españoles y europeos, consagrados y jóvenes talentos, como Víctor Erice, Mia Hansen-Love, Béla Tarr, Rodrigo Sorogoyen, Agnès Varda y Pedro Costa, entre muchos otros.

Vuelve en esta edición la iniciativa 'Leer antes de ver', por la que numerosas librerías de la ciudad ofrecerán entradas del festival a quienes compren obras vinculadas a películas y cineastas de esta edición: la adaptación del 'Martin Eden' de Jack London, los ecos de Thoreau en 'Zumiriki', la inspiración de 'Las mil y unas noches' para 'Sobre lo infinito'.

Una de esas librerías, Casa Tomada, será el escenario de un encuentro con Mamen Díaz y Violeta Rodríguez, directora y actriz-coguionista, respectivamente, de 'Violeta no coge el ascensor'. Ambas hablarán sobre la presencia de libros de autoras como Vivian Gornick, Valerie Mrejen y Sally Rooney en su película.

Otra autora, la cineasta Rocío Huertas, propone con 'El otro cuento' un singular paseo por el entorno y la memoria de la Alameda de Hércules, ligada a su actual proyecto fílmico. Un recorrido que se acercará, con curiosidad antropológica, a algunas de las figuras que pueblan este barrio emblemático de la cultura underground sevillana.

No lejos de esa zona se encuentra Gallo Rojo, que acogerá un encuentro sobre 'Copla y feminismo', presentado por la youtuber Sara Lauper con la cineasta británica Nina Danino, que en 'Muero de tristeza llorando por ti' hace esta asociación sobre mitos del género como Marifé de Triana o Lola Flores.

De mujeres periodistas, y en concreto del acoso 'on line' al que se somete en el mundo actual a las reporteras, habla el documental 'A Dark Place' dirigido por Javier Luque, que se estrenará en la Facultad de Comunicación (Fcom) gracias a una colaboración del Sindicato de Periodistas de Andalucía.

EL CINE SE ACERCA AL ALUMNADO UNIVERSITARIO

Entre el resto de colaboraciones con el festival en este ciclo, destaca la que proviene de instituciones académicas. El Centro de Iniciativas Culturales de la Universidad de Sevilla (Cicus) recibirá a siete figuras del cine contemporáneo en el Seminario 'Por un cine sin límites'. Los cineastas Pere Portabella, José Luis Guerin, Albert Serra, Lene Berg, Eloy Enciso y Sergio Caballero, junto con la investigadora cultural Ingrid Guardiola reflexionarán sobre los apasionantes seísmos que sacuden al audiovisual actual.

Este espacio también acogerá un encuentro con los creadores de dos exitosas series de Movistar+: 'La Peste', que preestrenará su segunda temporada en el festival, primero con el 'showrunner' Rafa Cobos y más tarde con la responsable de marketing Miriam Lagoa, quien hablará sobre su universo transmedia; y 'Skam', con la presencia de su directora y productora ejecutiva, Begoña Álvarez. El Cicus completa su colaboración programando una selección de proyecciones a cargo del Mes de Danza, relacionadas con esta disciplina.

Y las facultades de Comunicación y de Ciencias de la Educación serán escenario para varios encuentros con cineastas, que charlarán sobre los temas principales de sus películas: Alejandro Salgado ('Barzakh') y 'La larga espera de los MENA'; la danesa Marie Grahto ('Psykosia') y 'El subconsciente en la pantalla'; Carlos Casas ('Cemetery') 'En el corazón de la selva'; y Alexander Zolotukhin ('A Russian Youth') y 'El montaje soviético'.

Según el director de Cultura y Patrimonio del Cicus, Luis Méndez, los alumnos "serán público privilegiado y activo del festival, en contacto con los autores clave del vertiginoso panorama audiovisual actual". Todas estas actividades en diversos centros de la US son, ha destacado, "el fantástico resultado de una colaboración que cada año consigue que sean más los estudiantes interesados, e incluso parte integrante, en el mayor evento cinematográfico de la ciudad".

Por su parte, la Universidad Pablo de Olavide (UPO) acogerá, bajo el título 'Yo sí te creo: cómo se cuenta una violación', un encuentro con la cineasta Alexe Poukine en torno al tema central de su película 'That which does not kill'. También la UPO colabora con el Centro Cultural Italiano en la celebración del Día de la Lengua Italiana, que incluirá una proyección especial de la película 'Twin Flowers' y una conferencia sobre 'La teatralidad del cine'.

La Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) es otra de las colaboradoras en esta edición, repitiendo el formato de aperitivos en la librería Caótica para citarse con reconocidos cineastas como Lene Berg, a la que este año se dedica una retrospectiva; Lech Kowalski, que en 'Blow it to Bits' acompaña a un grupo de obreros en sus jornadas de huelgas; y Lorenzo Mattotti, considerado como un maestro de la ilustración y el cómic.