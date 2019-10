El fotógrafo valenciano Jesús Montañana narra en una muestra itinerante "la tragedia de los crímenes machistas"

La exposición se enmarca en el seminario de este año, que dirige Gervasio Sánchez y organiza la Fundación Santa María de Albarracín. La muestra estará en la Torre Blanca de Albarracín hasta el 9 de diciembre.

A continuación, viajará al Hospital de Denia, donde permanecerá del 15 de enero a 22 de marzo de 2020, así como a la escuela de fotografía Efti- Madrid, donde se podrá visitar del 27 de marzo a 3 de mayo del mismo año. La Torre DKV de Zaragoza la acogerá en septiembre y octubre. También podrá visitarse en València y Alicante aunque las fechas y lugares están todavía en el aire.

"ASESINATOS MISÓGINOS"

'Lo que no se ve' pretende denunciar y concienciar acerca de los asesinatos machistas, que "tan solo son la punta del iceberg de las violencias que sufren las mujeres, fotografiando los lugares donde se ha cometido un homicidio por violencia machista en España durante el año 2017", señala en un comunicado Montañana, quien ha utilizado 2017 como ejemplo de la gran cantidad de asesinatos misóginos que se producen todos los años con el objetivo de "acotar en el tiempo un problema social que existe desde siempre y al que aún no se le ve un final".

"En España 49 hombres cometieron asesinatos machistas durante el año 2017. Estas son las cifras gubernamentales, pero si sumamos los casos no oficiales como los asesinatos no íntimos, los feminicidios por prostitución, los asesinatos a menores y los que aún están en investigación -o no hay datos suficientes-en total son 80 personas a las que se les arrebató la vida por violencia machista ese año", ha manifestado.

Según el creador, "no existe un perfil de agresor, tampoco un perfil de víctima". "Pasa en cualquier lugar, todos los días. Los asesinatos por violencia machista son mucho más habituales de lo que nos imaginamos y a la vez, invisibles. De aquí surge este proyecto documental: de la necesidad social y de la voluntad propia de contar la tragedia de la violencia machista de una forma responsable, sin revictimizar a las víctimas y con el fin de ayudar a construir una conciencia colectiva que acabe con esta lacra".