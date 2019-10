Facebook puede bloquear tu cuenta si denuncias a estafadores online

Facebook, una de las redes sociales más usadas del mundo, invierte tiempo y dinero en luchar contra el fraude. Por eso sorprenden hechos como el que muchos usuarios están denunciando últimamente: sus cuentas han sido suspendidas después que decidieran denunciar a estafadores online, revela Andro4all.

Usando el hashtag #FacebookLockout, los afectados se quejan de que la cuenta queda bloqueada. En estos casos, Facebook solicita al usuario que cargue una forma de identificación para verificar su identidad, pero los usuarios aseguran de que no funciona y las cuentas permanecen bloqueadas de manera definitiva.

Andro4all cita el ejemplo de Cory Comer, un usuario que contó su experiencia: "Un viejo colega mío me agregó en Facebook como amigo. Después de aceptar la solicitud, me contactó por Messenger y me pidió dinero. Entonces pensé, 'Muy bien, no eres Dave' y les informé. Solo unas horas después, bloquearon mi cuenta", explicó.

Algunos de los afectados aseguran que llevan más de un mes con sus cuentas bloqueadas y que Facebook no les está dando respuesta.

Por su parte, la compañía californiana asegura que están trabajando para solucionar el problema.