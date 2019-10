Muwi La Rioja Music Fest, finalista en dos categorías de los premios Fest: Mejor festival y mejor comunicación

Junto a MUWI La Rioja Music Fest con dos nominaciones finalistas se encuentran también festivales tan conocidos y reconocidos como: Sonorama Ribera, Resurrection Fest Estrella Galicia, Rototom Sunsplash y Festival Sinsal SON Estrella Galicia.

MÁS DE 180 NOMINACIONES

Más de 180 festivales han competido por hacerse con su premio entre las 12 categorías abiertas que han recibido más de 50.000 votaciones populares, sólo el estar en la selección finalista es un éxito para un festival que año tras año ha ido creciendo en calidad y cantidad.

La entrega de los premios será en una ceremonia el próximo miércoles 30 en el marco de BIME 2019 en la Alhóndiga Municipal de Bilbao.

Para los organizadores de MUWI La Rioja Music Fest el estar presentes como finalistas "ya es un éxito" que quieren compartir con los MUWIers, "verdaderos protagonistas que han aupado al festival en apenas 4 años de vida a ser reconocido como una de las referencias en la zona norte en verano".

Por parte de TSMGO (The show must go on) se muestran "muy satisfechos con el reconocimiento al esfuerzo en comunicación que se realiza desde MUWI La Rioja Music Fest para llegar a sus audiencias y agradecen a los patrocinadores que confían y apoyan esta iniciativa por entender que es un vehículo perfecto para proyectar sus marcas".

En esta categoría han participado directamente como jurado especial AEACP (Asociación Española de Agencias de Comunicación Publicitaria) c de c (Club de Creativos de España) por lo que ser finalista adquiere más valor al ser seleccionado por profesionales de la comunicación y por el nivel y trayectoria de los otros dos finalistas.

En palabras de Ricardo Moreno (TSMGO): "esto demuestra que el talento y la creatividad en la comunicación no sólo funciona sino que no tiene fronteras ni está ligado a la dimensión".

Toca esperar unos días para ver el desenlace de estos premios pero desde MUWI La Rioja Music Fest ya se anuncia que se consideran ganadores sólo con estar finalistas, recuerdan también que la quinta edición de MUWI La Rioja Music Fest se celebrará del 27 al 30 de agosto de 2020.

Siguen a la venta los abonos ciegos al precio de 35€ en las plataformas on-line: