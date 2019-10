Con 12 años fue apuñalada 19 veces por dos amigas: "Aún duermo con unas tijeras rotas bajo la almohada"

Con solo 12 años, Payton Leutner —de Wisconsin, EE UU— fue apuñalada hasta 19 veces por dos amigas suyas durante una fiesta de pijamas. Ahora, cinco años después, la joven ha roto su silencio y ha contado cómo ha vivido esa pesadilla en una entrevista en la cadena estadounidense ABC.

Los hechos ocurrieron el 31 de mayo de 2014, cuando Payton Leutner, Morgan Geyser y Anissa Weier celebraban una fiesta de pijamas tras el cumpleaños de Geyser. Años atrás, Leutner se había hecho amiga de Geyser: "Era genial dibujando y su imaginación siempre hacía las cosas divertidas", recuerda Leutner.

Sin embargo, todo se truncó en sexto grado, cuando Geyser se hizo amiga de Weier y empezó a obsesionarse con el Slender Man, una criatura ficticia cuya apariencia es la de un hombre alto y delgado, vestido con un traje.

"Le dije (a Geyser) que me daba miedo y que no me gustaba. Pero a ella le encantaba y pensaba que era real", indicó Leutner, que se mostró convencida de que fue Weier quien había "convencido" a Geyser de que Slender Man existía de verdad.

Fiesta de cumpleaños

Fue en el 12 cumpleaños de Morgan Geyser cuando se desencadenó todo. Las tres niñas habían estado patinando y habían ido a comer yogur helado antes de celebrar una fiesta de pijamas. Leutner ignoraba en todo momento lo que sus dos amigas habían planeado para ella. "Nadie podría haber visto venir algo como esto", rememora la víctima, que ahora tiene 17 años.

Según las declaraciones posteriores de Geyser y Weier, el plan era matar a Leutner mientras dormía, pero cambiaron de idea y prefirieron hacerlo a la mañana siguiente en un parque cercano.

Una vez allí, las chicas volvieron a cambiar su plan y sugirieron salir a caminar para jugar al escondite en un bosque cercano. "No le di mucha importancia. Era solo una caminata. ¿Qué cosas malas pueden pasar en Waukesha, Wisconsin?", se preguntaba Leutner.

Durante el juego del escondite cuando Weier le pidió que se tirara al suelo y se cubriera con palos y hojas. Sin embargo, Geyser sacó un cuchillo de cocina que había traído de su casa y comenzó a apuñalar repetidamente a Leutner.

Tras el ataque, del que Leutner tiene un recuerdo borroso, la joven fue abandonada a su suerte en el bosque, herida y ensangrentada. "Creo que me levanté y agarré un par de árboles, luego caminé hasta que di con un trozo de hierba donde pude acostarme", ha añadido. Fue allí donde un ciclista la encontró y avisó a Emergencias.

Duerme con unas tijeras "por si acaso"

Su recuperación tras el ataque fue difícil, tanto física como emocionalmente, hasta el punto de tener que dormir con su madre para no estar sola por las noches. A día de hoy, Leutner ha confesado que duerme con un par de tijeras rotas bajo la almohada "por si acaso".

Los motivos por los que las chicas la habían apuñalado no sorprendieron a Geyser cuando se enteró: tenían intención de matarla para apaciguar al Slender Man y demostrar que era real. "No me sorprendió en absoluto porque creían tanto en eso que harían cualquier cosa por ello", ha sostenido.

Lo que sí impactó a Leutner, según ha declarado ahora, fue que Geyser y Weier hubieran confesado inmediatamente el ataque y que le hubieran dicho a la policía que lo habían planeado desde hacía tiempo.

Geyser y Weier fueron acusadas y juzgadas por un tribunal de intento de homicidio intencionado en primer grado. Ambas se declararon culpables y fueron sentenciadas a cumplir penas de 40 y 25 años, respectivamente, pero en una institución de salud mental.