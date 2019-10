Bertín Osborne se reencuentra con su amigo el Capullo de Jerez: "¿Qué importan la raza o las clases sociales?"

Bertín Osborne fue el invitado de la entrega de este viernes de Volverte a ver, el emotivo programa presentado por Carlos Sobera en Telecinco (Mediaset), donde el cantante se reencontró con su viejo amigo y "hermano" el Capullo de Jerez.

Miguel Flores, popularmente conocido como el Capullo de Jerez, echaba de menos a su amigo de la infancia, a quien no veía desde hace 30 años. Este recordaba de forma entrañable las noches de "juerga" con Osborne, de quien se separó cuando el éxito llamó a la puerta de ambos, llevándoles por direcciones distintas.

De esta manera, el también actor y presentador aceptó la invitación anónima al programa y se sentó junto a Carlos Sobera sin saber lo que iba a acontecer. Fue después de una conversación con el presentador cuando la imagen de Capullo de Jerez apareció en la pantalla, lo que asombró a Osborne, que no pudo contener la alegría.

"Éramos hermanos, hemos recorrido doscientas juergas. Este es el que mejor canta bulerías… el mejor que he conocido en mi vida", dijo. "He venido a verte porque hace mucho que no nos vemos", tomó la palabra entonces su amigo.

"Cuando paso por tu casa me pongo a mirar la puerta y me pregunto: '¿Lo veo o no lo veo?'. Así que te he traído aquí, para darte cuatro abrazos fuertes, canalla", continuó diciendo el artista, a lo que Osborne contestó: "Yo siempre me he acordado de él. Siempre que saca algo lo escucho".

Por otro lado, Sobera recalcó lo emocionante que resultaba su encuentro, que mostraba una sincera amistad formada por dos personas pertenecientes a "sociedades distintas": "El Capullo ha dicho que eras un poco 'pijo", afirmó.

Ante las palabras del presentador, el televisivo respondió entre aplausos: "Coincidimos porque somos hermanos de corazón. ¿Qué importan las razas o las clases sociales?", sentenció antes de fundirse en un abrazo con su amigo.