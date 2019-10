La procedencia del dinero de Hazte Oír y la implicación de Luis Alfonso de Borbón, en 'Equipo de Investigación'

El programa de Gloria Serra, Equipo de Investigación (La Sexta), puso el foco este viernes en la cara oculta de Luis Alfonso de Borbón, quien, hace 15 meses, se posicionó como abanderado de la resistencia a la exhumación de su bisabuelo: el dictador Francisco Franco.

Esta nueva entrega, titulada El príncipe de los Franco, puso de manifiesto el activismo del heredero de la presidencia de la Fundación Francisco Franco, que se codea con personalidades de Vox (Víctor González Coello de Portugal o con Santiago Abascal) o incluso con Ignacio Arsuaga, el líder de la asociación Hazte Oír.

En este sentido, Luis Alfonso de Borbón compartió tribuna con Arsuaga en el Congreso Mundial de las Familias, en Verona (Italia). Ambos fueron los únicos españoles invitados al evento ultracatólico, que reunió a dirigentes de la ultraderecha europea, entre ellos Matteo Salvini, quien fue este año el anfitrión.

En el acto de carácter antiabortista, contrario a las leyes LGTBI y a favor de la familia tradicional, Luis Alfonso de Borbón aplaudió las palabras de Arsuaga: "Luchad por la familia natural. Rezad por ello", aconsejó a los presentes.

¿Cuál es la procedencia de los donativos a Hazte Oír y Citizen Go?

En busca de respuestas sobre la relación entre Luis Alfonso de Borbón y Hazte Oír, los reporteros hablaron con Teresa García, la portavoz de esta asociación, quien dijo desconocer si ha existido una implicación económica por parte del príncipe en su proyecto.

Las asociaciones de Arsuaga, entre las que se encuentra también Citizen Go, recogen más de 27 millones de euros desde su nacimiento, pero García afirma que los donativos proceden de "muchos pequeños particulares". En este sentido, el programa contactó con el periodista escocés Adam Ramsey, quien elaboró un reportaje sobre el origen de este dinero. Para ello, se coló en el congreso de Verona haciéndose pasar un donante de "grupos ultraconservadores".

“Arsuaga me dijo que podría financiar a partidos de extrema derecha en Europa a través de Citizen Go”, explicó. "Las donaciones que ellos reciben las utilizan para hacer campaña y atacar al resto de partidos. Me dijeron: 'Si quieres saltarte las normas de financiación españolas para apoyar a Vox, lo que debes hacer es dar dinero a Citizen Go, porque hay menos regulaciones", continuó relatando.

Finalmente, añadió que el origen del dinero de Citizen Go y de, por extensión, Hazte Oír, no procede de "una única fuente de financiación": "Detrás hay líderes de grupos conservadores que están relacionados con Trump y la extrema derecha americana", desveló al equipo de Serra.