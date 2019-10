Consultar el horóscopo de hoy: sábado 26 de octubre de 2019 | ¿Qué día te espera?

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el sábado 26 de octubre de 2019. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

Mejor que hoy intentes estar lo más libre posible para atender un asunto importante si tienes hijos o un familiar que requiere atención. Puede que tus planes no salgan como deseabas, pero no debes ponerte de mal humor, simplemente asumir la realidad.

Tauro

Verás cómo un amigo o una amiga te apoya en un tema en el que otros, quizá, estén en contra de ti. Agradece este apoyo porque te servirá de consuelo aunque debes de ser agradecido y mostrarlo abiertamente. De todas maneras, debes escuchar a todas las partes.

Géminis

Te interesarás mucho por todo lo que pasa en el exterior, en el mundo y por todo lo que te rodea. Así vas a poder ampliar conocimientos de algo que te apasiona o de un tema del que aún sabes poco, pero del que quieres saber mucho más. Lo vas a conseguir.

Cáncer

Tu lado más sensible se sentirá a gusto consigo mismo Te encontrarás con un horizonte muy despejado a tu alrededor en todos los sentidos. No dejes pasar la jornada sin disfrutar de ello y sacarle el máximo de posibilidades. Te vas a divertir mucho hoy.

Leo

Todo lo que viene del exterior, personas, viajes, ideas o noticias te va a interesar mucho y vas a poner mucho afán y tiempo en enterarte de todo ello. Más que un trabajo o un esfuerzo, será un placer para ti. Te abrirás a unas nuevas maneras de contemplar la vida.

Virgo

Hoy te plantearás si debes volver a partir de cero en algunas situaciones de tu vida. Pero esto no es tan negativo como pueda parecer ya que te puede llevar a mejorar muchas más cosas de las que crees y eso es bueno. Sacarás conclusiones muy interesantes para ser más feliz.

Libra

Buen día para todo lo relacionado con las comunicaciones, los mensajes, llamadas o watsap que recibas van a hacerte sonreír o divertirte mucho con lo que leas. Sentirás que estás en contacto con tus amigos y que tienes todo su afecto. Mejoran las cuestiones familiares.

Escorpio

Las energías internas de estos nativos se desarrollarán en todo su esplendor hoy. Van a olvidar algunos viejos achaques y eso les hará estar de muy buen humor, fuertes de mente y en plenitud física. Así se vas a encontrar durante toda la jornada.

Sagitario

Hoy tendrás tiempo para sentarte tranquilamente y valorar una decisión relacionada con lo económico, que será positiva para el futuro. Verás que algunos problemas de este tipo se alejan y se abren vías de soluciones que no esperabas hace muy poco.

Capricornio

Has comenzado un camino en asuntos de negocios o socios bastante interesante, pero ahora debes vigilar estrechamente que las buenas relaciones que has conseguido en ese ámbito se mantengan tal y como están. Utiliza la empatía, las habilidades sociales.

Acuario

Deberías darte cuenta cuando una causa perdida lo está realmente y no pelear en vano porque eso solo va a contribuir a agotar tus fuerzas más y en este momento no es lo que necesitas. Asume lo que sucede, perdónate a ti mismo y vuelve a mirar hacia delante.

Piscis

Estás esperando una respuesta sobre un proyecto que has presentado hace poco y del que esperas salga adelante porque será importante para tu satisfacción personal y para tu cuenta corriente. No es hora de ponerse nervioso, si te relaja y no le das vueltas, mucho mejor.

