Arrimadas afea que nacionalistas usen competencias para "destruir" España y pide "no tropezar en la misma piedra"

Arrimadas ha hecho estas manifestaciones en un encuentro con afiliados y simpatizantes de Ciudadanos en una bar de Vigo, en el que ha estado acompañada por la candidata por Pontevedra, Beatriz Pino, y en el que ha hecho alusión a unas declaraciones del secretario general del PP, Teodoro García Egea (que él mismo matizó después), sobre la posibilidad de negociar un mayor autogobierno en Cataluña.

"Ahora Teodoro García Egea dicen que se le puede dar más competencias a Cataluña si se portan bien. ¿Pero de verdad vamos a seguir tropezando en la misma piedra? ¿Pero no nos damos cuenta de que los nacionalistas utilizan las competencias para tener más herramientas para destruir este país? ¿Vamos a seguir votando a los mismos para que sigan haciendo lo mismo?", ha cuestionado.

Arrimadas ha incidido en que España es un país "diverso" que está "mejor unido" y ha proclamado que "ya está bien de que los nacionalismos que odian España marquen la batuta de Gobierno de España". Así, se ha declarado "orgullosa de ser española" y ha rechazado tener que usar "pasaporte" para visitar Galicia o que los nacionalistas consigan hacer "extranjeros" a los gallegos en Cataluña.

A ese respecto, ha repetido que el problema catalán lo es también del resto de españoles y ha advertido de que el nacionalismo "se contagia más que la gripe", y si el PSOE "sigue haciendo" lo que está haciendo "llegará un día en que las imágenes que vemos en televisión ahora de Cataluña se vean también en otras Comunidades, como Navarra, Valencia o Baleares".

La portavoz de Ciudadanos ha subrayado, asimismo, que su partido comparte la idea de unidad de España con otras formaciones, como Vox, pero ha matizado que "es mejor para defender España un partido moderno, que piensa en el futuro, respetuoso", frente a otro que "nos quiere llevar al siglo XIX en muchas cosas".

"PREPARADOS" PARA GOBERNAR

Por otra parte, Inés Arrimadas ha proclamado que "el único voto que garantiza un gobierno serio" es el voto al partido naranja, que tras haber estado en la oposición en muchas instituciones, "ha aprendido" y está "preparado" para gobernar, como ha demostrado en Andalucía.

"Albert Rivera pudo haber sido vicepresidente del gobierno con Rajoy, pero dijo que no porque no era el momento ni era el gobierno adecuado", ha afirmado, y ha añadido que, tras haber aprobado presupuestos, reformas y leyes, "ahora sí" están preparados y tienen "equipo, experiencia y proyecto de país". "Si no gobierna Ciudadanos tendremos al PP y al PSOE haciendo lo mismo", ha proclamado.

Según ha abundado, solo su partido garantiza las reformas que necesita España y ha demostrado su capacidad de "ceder, negociar y llegar a acuerdos". De hecho, ha añadido, Rivera "es el único candidato que ha votado investiduras que no eran la suya, que ha votado presupuestos que no eran los suyos".

Por todo ello, ha animado a la gente a votar el próximo 10 de noviembre para "ganar a la desidia y al cansancio, a las encuestas, al bipartidismo y al nacionalismo en las urnas" y para poder emprender reformas como, por ejemplo, un gran pacto educativo. "Nosotros no tenemos las manos atadas para hacer esas reformas, tenemos libertad", ha asegurado.