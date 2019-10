La Universidad de Girona aprueba una evaluación diferente para los alumnos que se manifiesten por el 'procés'

La Universidad de Girona (UdG) ha aprobado la propuesta de su sindicato de estudiantes de llevar a cabo una "evaluación única" a los alumnos que así lo necesiten por la "situación de excepcionalidad" que está viviendo Cataluña -en referencia a las numerosas manifestaciones contra la sentencia del procés-.

Así lo ha anunciado la institución pública a través de su cuenta de Twitter, en la que asegura que el claustro ha recogido "todas las sensibilidades" de su estudiantes "en un acuerdo común".

El #ClaustreUdG aprova per assentiment la proposta del #estudiantsUdG referent a les avaluacions durant les mobilitzacions. Totes les sensibilitats han estat recollides en un acord comú. Moltes gràcies a totes les parts per la seva predisposició al diàleg i l'acord. — UdG Govern (@UdGGovern) October 25, 2019

El sindicato de estudiantes de la UdG, reclamó a través de un manifiesto varios puntos:

"La suspensión de cualquier actividad evaluatoria mientras dure la intensa lucha en las calles". "Un posicionamiento público en contra de la represión, en defensa de la autodeterminación y a favor de la amnistía de estos presos políticos". "Que estos estudiantes tengan garantizado poder escoger evaluación única".

📃 Manifest del @sepc_udg en relació a la Celebració del Claustre Extraodinari a la Universitat de Girona. pic.twitter.com/TSLfmzbKVi — SEPC UdG (@sepc_udg) October 25, 2019

La segunda exigencia también ha sido suscrita por la universidad, pues la UdG ha apoyado otro manifiesto que exige la "inmediata puesta en libertad" de los líderes independentistas encarcelados, escrito que también apoyan la Universitat de Lleida (UdL), la Autònoma de Barcelona (UAB), la Politècnica de Catalunya (UPC), la de Barcelona (UB), la Pompeu Fabra (UPF) y la Rovira i Virgili (URV) de Tarragona.

No obstante, la UdG no es la única universidad que va a implantar estas medidas extraordinarias para evaluar a sus alumnos. Según El Periódico, una decena de facultades de la Universidad de Barcelona (UB) también posibilitarán a sus estudiantes una opción alternativa a la evaluación continua, extremo que la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) decidirá la semana que viene si aplica o no.

Asimismo, el claustro de la Universidad Pompeu Fabra se ha negado a seguir los pasos de la UdG, por lo que mantendrá el método de evaluación continua a lo largo del curso.