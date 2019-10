Company señala que Armengol "no puede seguir gobernando" con MÉS por la 'Declaració de la Llotja de Mar'

En su cuenta oficial de Twitter, Company ha escrito que si Armengol "quiere ser creíble en su defensa de la Constitución y la unidad de España debe romper sus pactos con los partidos soberanistas". "Tiene que elegir: ¿Constitución o independentismo?", ha planteado.

Este viernes ERC, JxCat, PDeCAT, CUP, Demòcrates, la Crida Nacional per la República, EH Bildu, BNG, Esquerra Valenciana, República Valenciana, MÉS per Mallorca y MÉS per Menorca han firmado dicho acuerdo en la Llotja de Mar de Barcelona. Así, se comprometen a buscar "soluciones democráticas y estables al conflicto político" que consideran que estos territorios mantienen con el resto del Estado.

Por parte de Baleares, han acudido Guillem Balboa (MÉS per Mallorca) y Damià Moll (MÉS per Menorca).

Balboa ha dicho que MÉS per Mallorca "no podía faltar en esta cita con el resto de fuerzas soberanistas" que, como ellos, defienden "la autodeterminación y la superación del Régimen del 78". "Es una buena noticia saber que se dispone de un análisis común, de unos objetivos parecidos con el resto de fuerzas soberanistas", ha remarcado.