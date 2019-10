Abel Caballero denuncia: "Lo que Feijóo reclama no es el AVE a Galicia, es solo a una parte, a Vigo no llega"

Así lo ha manifestado el regidor olívico en una rueda de prensa en la que ha matizado al presidente de la Xunta acerca de esta cuestión, y ha recordado que la alta velocidad ferroviaria no llega a la ciudad porque "Fraga decidió que no llegaba, con la señora Corina Porro sentada a su lado".

Asimismo, ha abundado, la que fue ministra de Fomento del PP, Ana Pastor, tuvo el AVE Vigo-Madrid directo por Cerdedo "metido en un cajón durante 5 años" y tuvo que ser el gobierno de Pedro Sánchez el que "desbloqueó" este proyecto, impulsando el estudio hidrogeológico y el de impacto ambiental.

"No le escuché a Feijóo ni una vez reclamar el AVE directo Vigo-Madrid por Cerdedo, porque quiere que vayamos por Santiago", ha denunciado, y ha recordado que, tal y como está el trazado, la alta velocidad entra en Galicia por Ourense y luego conecta con Santiago, de manera que los viajeros vigueses, para ir a Madrid, deben primero desplazarse a la capital compostelana.

Según el alcalde, es un AVE que obliga a los vigueses a ir "100 kilómetros para atrás, para poder ir otros 100 kilómetros hacia adelante". "En tanto no haya AVE directo Vigo-Madrid, no habrá AVE a Galicia", ha proclamado.en tanto no haya ave vigo-madrid, no habrá ave de galicia