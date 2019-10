Desestimado el recurso contra las obras de Porta do Sol en Vigo por falta de legitimación

20M EP

El Tribunal Administrativo de Contratación Pública de Galicia (TACGal) ha dictado resolución desestimando el recurso interpuesto por la asociación Vigo Histórico y otras personas contra las obras de peatonalización de Porta do Sol, que incluyen la construcción de un túnel para soterrar el tráfico, por considerar, entre otras cosas, que los recurrentes no están legitimados, al no ser licitadores.