Alcaldessa de Calp crida Sánchez "profanador" després l'exhumació de Franco: "Ets el pitjor que li ha passat a Espanya"

Sala, en un missatge publicat aquest dijous en Facebook i que acumula més de 130 valoracions -la majoria d'elles positives-, assegura: "Profanes tombes, comets sacrilegi, però clar no eres conscient d'ells perquè eres ateu".

Seguidament, es refereix a les dades de l'EPA, coneguda ahir, i diu: "Acabem de conéixer les pitjors dades d'atur des de 2012, però clar a tu (sic) no t'importa, no has tingut una empresa, no saps el que és subsistir pagant impostos, hipoteques i sous. Acabes de sembrar la teua pròpia memòria històrica".

La primera edil ja va protagonitzar una polèmica en 2016 quan, en altres manifestacions en xarxes socials, i parlant del franquisme va afirmar: "Ni dictadura ni llets. Es vivia de meravella".