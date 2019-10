Bonig denuncia que Puig "col·loca socialistes a l'Hospital de Vinaròs"

La presidenta del PP valencià, Isabel Bonig, ha denunciat aquest divendres que el 'president' de la Generalitat i líder del PSPV, Ximo Puig, "prefereix no tindre bons professionals en l'Hospital de Vinaròs (Castelló) i col·locar socialistes", malgrat que és el centre hospitalari amb la llista d'espera més alta de la Comunitat: "146 dies de mitjana per a anar a un especialista".

Així ho ha afirmat en un acte a Peníscola (Castelló) de la campanya '#RetalladesTour' del PPCV per a denunciar "les retallades del Botànic", acompanyada per l'alcalde, Andrés Martínez, i el diputat 'popular' en Les Corts Luis Martínez, entre altres representants del partit.

Bonig ha advertit que "l'Hospital de Vinaròs és el màxim exemple de la roïna gestió del Consell en sanitat", un centre en el qual "Puig prefereix no tindre a bons professionals i en el seu lloc col·locar socialistes", amb "tres regidores del PSPV" de les localitats castellonenques de Cervera, Peníscola i Sant Mateu com a directores de recursos econòmics, infermeria i infermeria d'atenció primària.

També ha criticat que "fa nou mesos fóra declarat d'emergència pel servici d'oncologia i pel servici d'anestèsia en quiròfans", on "se'n van anar els especialistes i es va haver de traure un contracte d'emergència perquè arribaren professionals". Per açò, ha posat l'accent que "el que hem de declarar és en emergència a la sanitat pública valenciana per la falta de gestió i les retallades".

La 'popular' ha lamentat que es produïsca aquesta situació quan l'Hospital de Vinaròs és "l'hospital on el temps màxim de llistes d'espera és més alt en tota la Comunitat Valenciana, un 41% més". "Si el que espera una persona en qualsevol lloc de la Comunitat és una mitjana de 103 dies per a anar a un especialista, a Vinaròs han d'esperar 146 dies de mitjana", ha il·lustrat.

"Mentre el senyor Puig es gastava els diners a col·locar tots els socialistes i els socis de Compromís i Podem, en un any hi ha 5.000 persones més en llistes d'espera de sanitat i un total de 8.500 persones més en llista d'espera que l'última etapa del PPCV en 2015. Per tant la gran afectada per la falta de gestió i per les retallades de Puig és la sanitat", ha insistit.

Per contra, ha promès que, si el PP valencià torna a governar a la Comunitat, llevarà "xiriguitos", tornarà a invertir en sanitat i educació i a "fer de l'Hospital de Vinaròs un hospital de referència".

Coordinació "solament amb ajuntament del PSPV"

Més enllà d'aquest centre, ha advertit que Peníscola no compta amb una ambulància 24 hores a pesar de ser un municipi amb gran capacitat turística i afluència, "i el pitjor és que quan l'Ajuntament ha oferit col·laboració el Consell ha dit que no". Ha criticat així que "la coordinació de la qual parla Puig solament existeix amb els municipis on governa el PSPV".

L'alcalde, en la mateixa línia, ha sumat a la falta d'ambulància les "manques de qüestions bàsiques" a Peníscola: "El Consell de Puig porta quasi cinc anys i falten inversions en educació, culturals i de transport sanitari".