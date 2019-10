Campillo destaca que en el frau de l'EMT "el més important" és "recuperar els diners" sostrets

Així mateix, ha apuntat, com també va fer aquest dijous l'alcalde, Joan Ribó, a les responsabilitats que pot haver tingut en aquest assumpte Caixabank com a entitat bancària a través de la qual es van efectuar les transferències que reclamaven els estafadores. En aquest sentit, ha assenyalat que "si hi ha hagut una fallada de seguretat" i aquest banc "ha incomplit els protocols", ha de "donar resposta a eixe incompliment".

El també portaveu del govern local (Compromís-PSPV) s'ha pronunciat d'aquesta manera en la roda de premsa posterior a la Junta de Govern Local, preguntat per si la relació entre l'Ajuntament i Caixabank es pot veure afectada després de detectar-se el frau de 4 milions d'euros en l'EMT i després que des de l'executiu municipal es demanen responsabilitats a l'entitat bancària.

"Nosaltres, com a govern municipal, i ho va dir molt bé l'alcalde ahir, hem de ser ferms en la recuperació dels diners perquè el més important en el procés de l'EMT és recuperar els quatre milions que han sigut objecte de frau" en aquesta companyia pública d'autobusos, ha manifestat Campillo.

"Açò és el més important. No cal perdre-ho de vista", ha agregat, al mateix temps que ha comentat que en parlar d'aquest tema, "moltes vegades, l'oposició es perd, fa el seu paper i posa el focus en altres aspectes" i ha insistit que per al govern que presideix Ribó "el més important, la qual cosa és nuclear, és recuperar els diners".

Després d'açò, el vicealcalde ha asseverat que, "evidentment, si hi ha hagut una fallada de seguretat i s'han incomplit els protocols per part d'una entitat bancària, l'entitat bancària ha de donar resposta a eixe incompliment dels protocols".

Sergi Campillo ha recordat, en aquesta línia, les declaracions fetes aquest dijous pel primer edil, que va apuntar que "l'objectiu" del govern local i de l'EMT és "que els diners tornen", va recordar que aquesta companyia ha fet "un requeriment" a l'entitat bancària "perquè retorne els diners que estava custodiant" i va assenyalar que aquest "no va complir ni els protocols ni la legislació" de "prevenció de la corrupció".

Campillo ha assegurat que "l'alcalde feia referència al fet que aparentment hi ha hagut un trencament d'eixos protocols" i "un incompliment", després del que ha afirmat que "per tant, ací tothom ha d'assumir la seua responsabilitat".

No obstant açò, el vicealcalde ha manifestat que "més enllà d'això, les relacions entre Caixabank o qualsevol entitat bancària i l'Ajuntament de València, el govern municipal, són excel·lents". "No hi ha hagut mai cap problema amb aquest govern", ha agregat, "més enllà que cadascun ha de defendre els seus interessos" i que "el govern municipal va a defendre els interessos dels veïns i veïnes de la ciutat per damunt de tot".

Preguntat per si creu que es pot tornar a produir "una fallada de protocols" per part de la citada entitat bancària si l'Ajuntament segueix treballant amb ella, Sergi Campillo ha respost que aquesta és "una pregunta que en aquest moment no té resposta".

"CONTRA EL BLANQUEIG DE CAPITALS"

"Està en marxa una investigació policial i judicial. L'administració de justícia està fent el seu paper, està fent una investigació. Nosaltres hem creat una comissió d'investigació en el marc de l'empresa -EMT- per a resoldre totes aquestes qüestions. És molt aventurat en aquest moment poder dir res més del que ha dit l'alcalde en aquests moments", ha exposat Campillo.

El responsable municipal ha afegit que no se'n va a moure "ni un mil·límetre" de "el que ha dit l'alcalde" respecte a aquest tema. "Òbviament, aparentment i tenint en compte que Hong Kong -lloc al que es va transferir els diners des de l'EMT dins del frau- és un paradís fiscal i que hi ha una normativa contra el blanqueig de capitals a Espanya, hi ha indicis que poden haver-se incomplit els protocols que estableix no l'Ajuntament de València sinó el Banc d'Espanya", ha insistit.

Campillo ha reiterat que "més enllà d'això" no pot "aventurar res més". D'altra banda, preguntat per si l'Ajuntament té previst acudir als tribunals per a reclamar els diners defraudats i defendre els interessos dels valencians, ha repetit que no vol moure's "ni un mil·límetre" dels dita per "l'alcalde ahir".

"DIGNIFICACIÓ DEL SERVICI PÚBLIC"

"El que puc afirmar, també ho va dir l'alcalde, és que anem a ser ferms en la recuperació dels quatre milions d'euros per als veïns i veïnes. Eren diners per a millorar el transport públic de la ciutat", ha dit.

En aquest punt, ha ressaltat que l'executiu local "ha iniciat un procés de modernització de l'EMT, de renovació de la flota" i ha afirmat que eixos "diners servien per a seguir la senda de dignificació del servici públic". "Eixos diners han de tornar a les arques municipals d'EMT i en el seu moment prendrem les decisions adequades", ha declarat.