Banca Armada instal·la mupis urbans a València i llança un vídeo per a promoure "finances més ètiques"

20M EP

Banca Armada -iniciativa promoguda pel Centre d'Estudis per la Paz JM Delàs, Setem, RETS, Justícia i Pau i l'Observatori del Deute en la Globalització (ODG) per a denunciar públicament les institucions bancàries que financen la indústria militar- ha llançat una nova campanya per a promoure "finances més ètiques", que abasta des de la instal·lació de mupis urbans en la ciutat València fins a l'elaboració d'un vídeo amb càmera oculta en el barri de Benimaclet.