10N.- Echenique creu que hi ha "molts senyals" que apunten a un pacte entre PP, PSOE i Cs després de les eleccions

Sobre este tema, s'ha referit al fet que l'expresident 'popular', Mariano Rajoy, va parlar, en una trobada amb l'expresident socialista, Felipe González, d'eixa possibilitat com "una via a explorar" o al fet que Pedro Sánchez va demanar el vot "incesamentement" per a ser investit a PP i Ciutadans.

Echenique, a preguntes dels mitjans sobre eixa possibilitat, ha recordat, a més, que l'alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, va dir que veia a Pablo Casado i Pedro Sánchez en un "mateix govern".

A Alacant, on ha participat aquest migdia en un acte de precampanya electoral, Pablo Echenique ha parlat de "molts senyals" que "eixa" seria l'opció "preferida" pel president socialista en funcions per a després del 10N.

Enfront d'açò, el dirigent 'morat' ha opinat que "l'única manera que això no passada, és que Podem estiga forta després del 10 de novembre". "Eixa és la importància fonamental que té la campanya i la votació del 10N", ha continuat i ha dit: "Sí, hi ha moltíssims senyals que estan preparant eixe acord el mateix 11 de novembre", ha plantejat.

RECESSIÓ ECONÒMICA

Per a Echenique, un govern amb PP, Ciutadans i PSOE "tornaria a fer el mateix" en cas que arribe una nova recessió econòmica: "Retallades en el treball i blindaria els privilegis dels d'a dalt".

Pablo Echenique ha recordat que Pedro Sánchez i el seu govern "ja han emès alguns senyals" i ha assegurat que apostaria per "mantindre la flexibilitat de la Reforma Laboral del PP: Acomiadament fàcil, canviar contractes indefinits per temporals i devaluar salaris".

A més, s'ha referit al Ministeri d'Economia, que a l'abril va enviar un informe a Brussel·les, per a "obrir la porta" a la motxilla austríaca a Espanya. "Una mesura que podria acabar desembocant en un minvament de drets en indemnització per acomiadament i en pensions públiques".

Per açò, ha apostat per debatre "aquests temes" en la campanya electoral, encara que les altres forces polítiques pretenguen parlar "tota l'estona d'altres temes i no parlar d'ocupació, vivenda i fiscalitat justa".

En eixe sentit, s'ha referit a les "pitjors" dades de l'EPA d'un estiu des de 2012. "Hi ha senyals evidents de desacceleració que podrien anunciar una nova recessió", ha lamentat.

MÉS COMPROMÍS

En eixe sentit, i qüestionat per com considera que pot veure's afectat Podem per la irrupció de Més Compromís-Més País a la Comunitat Valenciana, Pablo Echenique ha reclamat "respectar" que qui vullga "es present a les eleccions".

"Fins i tot encara que, segons la llei electoral, això puga significar que en algunes províncies es perden escons progressistes per a entregar-los a la dreta; fins i tot encara que siga així, cal respectar que es presenten altres forces", ha mantingut.

"CLAREJAR BONIC"

Finalment, Pablo Echenique s'ha congratulat que aquest divendres l'alba ha sigut "més bonic" després de l'eixida del dictador "genocida" Francisco Franco del "mausoleu homenatge" del Valle de los Caídos.

No obstant açò, ha criticat que el PSOE va tindre ahir "el seu principal acte electoral de campanya", i ha considerat que l'exhumació de les restes del dictador es podrien haver dut a terme "d'una altra manera". "Ara toca seguir avançant i parlar dels problemes de la gent", ha resolt.