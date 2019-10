PSOE exige al alcalde el aumento de recursos en la desratización para no generar un problema de salud pública

De hecho, ha recorddao que vecinos del Soho informan que las ratas "campan a sus anchas por las calles de este barrio, y los residentes de los Arcos y de Sagrada Familia, en el distrito de Ciudad, alertan de que ya conviven con ellas en sus domicilios".

Por eso, Pérez ha solicitado "la ampliación de tratamientos de desratización anuales que permitan avanzar en una mayor efectividad", incidiendo en la desaparición de los roedores en las calles, "así como la implementación de políticas proactivas para evitar la presencia de plagas, porque los cuatro operarios con los que cuenta este servicio, externalizado en una empresa privada y compartidos también por el servicio de desinsectación, no son de ninguna manera suficientes".

Así lo ha señalado Pérez, junto con la concejala socialista, Begoña Medina, y varios concejales en Paseo del Parque, "donde las ratas ya se ven a diario." "En las últimas semanas se ha detectado, a lo largo y ancho de la ciudad, un aumento de la presencia de ratas", ha dicho, recordando que estos hechos han sido denunciados por los concejales socialistas, así como otros grupos y colectivos vecinales.

Es más, "si echamos un vistazo a las redes sociales, encontraremos muchos vídeos grabados en diferentes puntos de la ciudad con la presencia de roedores. Pese a esta situación, la respuesta del Ayuntamiento ha sido cuanto menos contradictoria, ya que ha aseverado que tal problemática no existe, porque no hay denuncias o llamadas recibidas en el Ayuntamiento", ha recriminado Pérez a Francisco de la Torre.

"No hay llamadas de los vecinos, porque no saben dónde hacerlo, el protocolo de comunicación falla, o desisten por no ser atendidas sus demandas correctamente", ha insistido Pérez.

En este sentido, el socialista ha pedido "que se intensifique la labor de control y seguimiento de la gestión que hace la empresa adjudicataria del servicio de desratización, que en la actualidad cuenta tan sólo con cuatro operarios dedicados a este servicio en toda la ciudad". Este servicio, que durante años fue gestionado por personal propio del Ayuntamiento de Málaga, "se externalizó con la llegada del PP a la ciudad hace 25 años", ha criticado.

"Desde entonces, este servicio ha ido decayendo y empeorándose, hasta punto extremos como sucede en la actualidad", se ha lamentado Pérez y ha agregado que "la desratización no es sólo echar unos líquidos de vez en cuando y necesita de mucho personal, no sólo cuatro empleados para toda la ciudad. La prevención de la proliferación roedores requiere tener un conocimiento profundo de su hábitat, comportamiento y biología para un efectivo control de ellos. No se trata solamente de actuar cuando el problema ya es inevitable", ha expresado.

También, ha continuado, "el Guadalmedina se está convirtiendo en una especie de Amazonas donde las ratas encuentran cobijo. Están tan dejado de la mano del Ayuntamiento, que las ratas entran a las viviendas anejas a su cauce".

Por eso, los socialistas alentan al equipo de gobierno local a llevar a cabo "un mayor control de los cauces y arroyos de la ciudad en su limpieza y desbroce para evitar la presencia de roedores".

PREVENCIÓN EN SOLARES Y RECOGIDA DE RESIDUOS ORGÁNICOS

Por si parte, para la concejala socialista Begoña Medina, ha agregado que "la desratización es una actividad transversal, porque se ejecuta no sólo mediante la acción contra las ratas, sino limpiando los lugares donde tienen sus crías, como los solares".

Por ello, la socialista ha exigido al Ayuntamiento el mantenimiento de los que se encuentran abandonados o convertidos en escombreras. Además, "es muy importante que se recoja la basura orgánica que hay fuera de los contenedores para evitar la proliferación de roedores", ha manifestado Begoña Medina.

Ha recordado durante la rueda de prensa la proeza de unas madres de la barriada de Puerta Blanca, que limpiaron y fregaron ellas mismas el suelo de la plaza César Álvarez Dumont para que sus hijos no jugaran entre suciedad y cucarachas.

"Esto no debe volver a pasar", ha declarado la concejala socialista, que ha pedido al alcalde que ponga "especial ahínco en la limpieza de los barrios, los grandes olvidados de la ciudad de Málaga. Todos los vecinos se merecen una plazas y parques limpios", ha concluido.