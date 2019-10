Solament un 18% dels estudiants de carreres STEM són dones

Sobre este tema, la vicepresidenta de la Reial Societat Matemàtica Espanyola i ponent de les jornades, Mercedes Siles, ha assenyalat que és "necessari potenciar l'interés" de les xiquetes i les adolescents per les ciències en general, per la tecnologia i, per les matemàtiques en particular, ja que moltes de les noves ocupacions que es crearan en el futur estaran relacionats amb les STEM.

En aquest sentit, Mercedes Siles ha posat l'accent en la importància dels programes de mentorización dirigits xiquetes i a adolescents. "És necessari que les dones estiguem ací per a atraure altres dones, que aquestes xiquetes tinguen un referent, s'identifiquen i sàpien que elles poden aconseguir-ho malgrat les dificultats", ha apuntat Siles, que ha incidit que "hi ha joves que en la seua pròpia casa se'ls diu que com van a estudiar una carrera de xics" quan "no hi ha carreres de xics i carreres de xiques".

Per açò, ha recalcat que cal "dir-los a totes eixes xiques que es plantegen estudiar una carrera STEM, que poden fer-ho" perquè a més "les carreres de ciència són el futur i les possibilitats de treball infinites", ha destacat.

Per la seua banda, la catedràtica de la Universitat Politècnica de València (UPV) i directora del projecte Atenea, Nuria Lloret, ha destacat que a València en els últims anys ha descendit de "manera considerable" el nombre de matriculacions de dones en aquestes carreres.

Per açò, ha apuntat que és un problema que cal abordar durant la primària i la secundària i ha defès ensenyar la tecnologia jugant. "Les universitats no poden ser un compartiment tancat, cal eixir, informar en els col·legis i fomentar l'interés dels xiquets des de xiquets", ha subratllat.

Durant els tres dies que ha durat el congrés, dones de les set arts i d'àrees STEM han compartit els seus projectes creatius i interdisciplinaris amb la finalitat de promoure la inclusió, la diversitat, la col·laboració i l'emprenedoria.

Així, s'han realitzat diverses taules redones sobre art digital i electrònic, Bio Art, aplicacions electròniques en les arts escèniques, animació o art feminista i emprenedoria, entre unes altres.

A més, tallers pràctics sobre experimentació audiovisual o mecanografia expandida, així com una exposició d'art, performances d'artistes i col·lectius internacionals emergents i música en directe, han sigut unes altres de les activitats desenvolupades.

Atenea naix com un projecte de la Universitat Politècnica de València amb projecció internacional que funciona com una xarxa de trobada i col·laboració per a i entre dones de les set arts i de les branques STEM.

És un projecte transversal, interdisciplinari i col·laboratiu, amb funcions educatives, artístiques i socials. Atenea està format per acadèmiques, investigadores, docents i artistes de diferents disciplines i perfils, pertanyents a diferents institucions internacionals.