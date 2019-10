Rivarés critica la "improvisación" de la responsable de Hacienda por "recortar" otros 2,2 millones de euros

Rivarés ha arremetido contra María Navarro por suprimir una partida de 400.000 euros de rehabilitación de viviendas sindicales y ha señalado que "sorprendentemente cae en una contradicción porque propone otra de 600.000 de rehabilitación de vivienda, pero le elimina el carácter social".

"A María Navarro se le va el área de las manos y no sabe como hacerlo y por eso prima la improvisación", ha resumido.

En rueda de prensa, ha indicado que el PP ha criticado durante 4 años que se prestaran servicios sin contratos en el Ayuntamiento, pero ahora los aumenta y tras cuatro años de 22 días de pago medio a proveedores, que son pymes y autónomos, se ha pasado a 46 días y "va camino de superar los 2 meses hasta diciembre", ha augurado.

MÁS DATOS

"Es la gran improvisadora" ha enfatizado Rivarés para criticar que María Navarro se "carga 60.000 euros para renovar las gradas del campo de fútbol del Carmen cuando había tiempo de ejecutarla y se la devuelven al BBVA".

También ha arremetido contra la titular de Hacienda por "cargase de un hachazo el programa con Ansar de los proyectos con Life para la protección del Galacho de Juslibol y el de la PAI para difusión de este ecosistema entre los visitantes. "Cierran los proyectos de educación ambiental y el centro de interpretación del Galacho porque dejan a 0 la partida de los convenios".

Otra crítica la ha vertido sobre los centros de mayores en los que "elimina 45.000 euros ahora que llega el invierno y están las Navidades" para apostillar que con la sexta parte de ese dinero una Junta de Distrito podría hacer muchas cosas en 15 días.

También ha afeado que se eliminen 118.000 euros en materiales de protección de los bomberos y 45.000 euros del programa 'Respiro' de apoyo a cuidadores, junto al Plan de prevención de las drogodependencias.

CÁMARA DE CUENTAS

"Si tuviera decencia defendería a los servicios municipales tras el informe de la Cámara de Cuentas, que respetamos pero tiene errores y no hay nada que no supiéramos porque hemos dado cuenta -ZeC- del servicio de contabilidad cada cuatro meses y de la cuenta general".

De esta forma se ha referido al informe de fiscalización de la Cámara de Cuentas sobre el Ayuntamiento de los años 2016-17 en el que se revela una deuda de 300 millones de euros más.

Rivarés ha detectado "contradicciones y errores" del informe fiscalizador porque en los que atañe al Plaza que dice que están sobrevaloradas las cuentas cuando en el 2016 el Ayuntamiento deja de forma parte de Plaza. "Por tanto no hay ninguna deuda supuesta y los servicios de contabilidad del Ayuntamiento lo hicieron bien".

Sobre la sociedad estatal Zaragoza Alta Velocidad (ZAV) en la que el Ayuntamiento tiene el 25% el informe de fiscalización dice que había que dotar provisión para riesgos y gastos superiores a la cuantía reflejada, pero Rivarés lo ha rebatido porque esos años se logró una refinanciación de la deuda y cada año se pagaban 10 millones de euros menos, "pero la Cámara de Cuentas se olvida de ese nuevo convenio".

CONTRATOS MENORES

Sobre Ecociudad ha precisado que es la empresa municipal la que en 2016 debe más de 9 millones al Ayuntamiento -y no al revés- y además el Consistorio ha reducido esta deuda.

"María Navarro inventa excusas para esconder su incapacidad en áreas que se le ha ido de las manos y confunde conceptos clave que debería saber y no puede justificar que no tiene presupuesto para 2020, en el que ya sabemos que no habrá nada de inversión".

Le ha instado a que explique como aportará 31 millones de euros de posibles futuras sentencias judiciales porque "tendrá que vender el Ayuntamiento, ya que no le va a llegar, al menos antes había un fondo de unos 6 ó 7 millones".

El portavoz de Podemos ha reiterado que toda la información del informe de la Cámara de Cuentas era pública porque se aportaba en las comisión de Hacienda de cada mes y todo lo que se dice era conocido.

Sobre los contratos menores ha recordado que se sugieren en la Ley de haciendas locales porque agiliza la obra, es legal y luego se fiscalizan por intervención y, además, es útil para los Ayuntamientos, pero ha comprobado que han aumentado con el Gobierno PP-Cs.

"No lo critico, pero si tan a caldo los ponían por qué lo hacen", se ha preguntado para diferenciar que otra cosa es que se recomiende que haya menos para mejorar la transparencia.