Els pressupostos del Consell per a 2020 seran "reivindicatius des de la prudència" 

El conseller d'Hisenda i Model Econòmic, Vicent Soler, ha avançat aquest divendres que els pressupostos del Consell per a 2020 tornaran a tindre "voluntat reivindicativa", de nou amb la partida de 1.325 milions d'euros per l'infrafinançament, però estaran "més assentats sobre el rigor de la prudència" per la situació econòmica actual.

Els nous comptes es presentaran previsiblement dijous que ve, 31 d'octubre, i seran "tan reivindicatius com el primer dia" encara que "més ajustats als ingressos", com ha avançat el titular d'Hisenda en la roda de premsa després del ple del Consell, a partir dels principis de "realitat i reivindicació".

Per açò, la partida reivindicativa de 1.325 milions pel finançament "per descomptat" que estarà contemplada com "un símbol de reivindicació" mentre no s'aprove el nou sistema de finançament autonòmic. "Els valencians no han comès cap pecat per a ser tractats de forma diferent", ha recalcat Soler, garantint que "la vocació reivindicativa està ací i continuarà estant" davant la possibilitat d'una major contenció del gasto.

Respecte a les estimacions dels ingressos de l'Estat, es barreja que les aportacions per a dependència passen del 12% actual a "com a mínim" el 20%, doncs "menys és inacceptable". El Consell també tornarà a exigir la cobertura del deute històric del Fons de Garantia Assistencial (FOGA), per l'atenció sanitària a persones que visiten la Comunitat, com "un deure del Govern".

Mentrestant, l'IVA és "impossible" comptabilitzar-lo com a ingressos en els pressupostos autonòmics davant els canvis legals en matèria de fiscalitat. El Consell pretén reclamar les aportacions que corresponen d'aquest impost a la Comunitat en l'elaboració dels Pressupostos Generals de l'Estat (PGE), "que és on toca".

Quant a les entregues a compte de 2020 a la Comunitat per part del Ministeri d'Hisenda -amb les quals s'elaboren els pressupostos-, el conseller ha assegurat que les xifres són aproximacions i que no tenen la mateixa "viabilitat jurídica" que si s'hagueren establit en un Consell de Política Fiscal i Financera (CPFF), que no s'ha convocat per la situació del Govern en funcions.

De moment, el Consell manté un "diàleg intens" amb el Ministeri d'Hisenda i la primera "aproximació" és una carta remesa per la secretària d'Estat d'Hisenda, Inés Bardón, de 1.800 milions d'euros.

Sense poder aportar una xifra de moment, Soler ha sostingut que en el Consell tracten d'anar "cap a una xifra de conveniència". "La idea està clara: fins que no tinguem els PGE, hem de treballar amb el que tenim", ha agregat.

Pla d'ajust: "No tenim res a amargar"

D'altra banda, preguntat pels periodistes sobre si facilitarà el detall de totes les partides afectades pels ajustos en el pressupost d'enguany, el titular d'Hisenda ha garantit que la Generalitat detallarà "al més prompte possible" els ajustos pressupostaris de 365 milions en 85 programes de diferents conselleries, dins del Pla Econòmic Financer (PEF) remès al Ministeri d'Hisenda fa unes setmanes.

"No tenim res que amagar", ha asseverat, remarcant que els deu programes que va repassar en la seua recent compareixença en Les Corts per a presentar el pla d'ajust eren els que pensaven que "podien generar els primers dubtes".

Açò sí, el titular d'Hisenda ha puntualitzat que les conselleries estan "centrades" en l'elaboració dels pressupostos, tancant les partides aquest mateix cap de setmana, amb el que tenen un "problema de temps", sense poder assegurar de moment si ho podrien fer abans de les eleccions generals del 10 de novembre.

I ha insistit que no té problema de qualificar aquests ajustos com a "retallades", però solament respecte a les "alegres" previsions pressupostàries d'octubre de 2018, que després es van rebaixar per la situació del mercat immobiliari i la no aprovació dels PGE de 2020. No es tracta, per tant, de retallades respecte al gastat l'any passat, sinó d'ajustos en partides prorrogables, ha reiterat.

Oltra: garantir drets és "irrenunciable"

Per la seua banda, la vicepresidenta i portaveu del Consell, Mónica Oltra, ha defès -en ser preguntada pels comptes- que "l'objectiu primer i irrenunciable" dels nous pressupostos tornarà a ser garantir els drets de "tots els homes, dones i xiquets que viuen a la Comunitat Valenciana".

A més, ha incidit que exigiran al Govern que complisca l'article 156 de la Constitució -suficiència financera de les comunitats autònomes-: "En açò estem i en això anem a seguir treballant".