Josep Piqué lamenta el "desgarro interno de la sociedad" en Cataluña por la "irresponsabilidad" de la clase política

"Debemos de ser muy conscientes", particularmente los ciudadanos de Cataluña, ha subrayado el exministro, "que la solución tiene que venir de ellos mismos, no puede venir desde España". España tiene que garantizar el cumplimiento de la Constitución, "la Ley, el respeto a las leyes del juego, y la lealtad institucional" y por tanto "tiene todo el derecho a recordarlo".

Si esto se recupera, a partir de ahí, "el esfuerzo fundamental lo tiene que hacer la sociedad catalana para recuperar la cohesión y el sentido común y abandonar escenarios que son imposibles", ha reiterado el exministro.

Tras lo que Piqué ha recordado que "los políticos tienen la responsabilidad de trabajar para la sociedad y no para sí mismos, de plantear proyectos razonables y no proyectos de cultura, que, al final, no llevan a ninguna parte". "Ya me gustaría a mi que el Gobierno actual en Cataluña tuviera por lo menos, la mitad de rigor y seriedad" que el Gobierno de España, ha exclamado.

En un encuentro con los medios antes de su conferencia 'El mundo que nos viene' con motivo del III Día del Economista de la Región, ha hablado también del Brexit. "Tenemos que aceptar la voluntad de los británicos pero tenemos que hacer un esfuerzo también para que el Reino Unido siga estando lo más cerca posible", probablemente "el Reino Unido se de cuenta en algún momento de que eran mucho más fuertes estando dentro que el año que se fueron" pero "el impacto está ya ahí, será un impacto económico negativo, también político". Ha hecho mención, asimismo, "al deterioro social", insistiendo en que hay que estar muy cerca del Reino Unido.

Ha explicado que la situación económica actual se define por dos grandes parámetros, que son un nuevo escenario geopolítico, anclado en la globalización, pidiendo a Europa un mayor papel, "podemos ser actores protagonistas pero podemos aspirar a ser actores de reparto, dependerá de lo que hagamos y de la capacidad de impulsar Europa como proyecto político".

En segundo lugar, ha mencionado la revolución tecnológica, afirmando que el debate del futuro es "si seremos capaces de poner la tecnología al servicio de las personas o las personas estarán al servicio de la tecnología, dominada por el poder".

Tras lo que ha destacado el papel "clave" de España, "su futuro está ligado al avance del proyecto político de integración", deseando que España tuviera un papel "más proactivo y propositivo" en esa profundización del proyecto político.

"Es indiscutible que ya hay una desaceleración", ha afirmado, pero todo dependerá de las políticas que se realicen, por eso "no hay que responsabilizar a la economía de una eventual recesión". Si las cosas se hacen bien, tanto a nivel nacional como internacional, "será difícil que permanezca", subrayando la importancia también de generar confianza.

LÓPEZ MIRAS SUBRAYA LA IMPORTANCIA DE ENDEREZAR EL RUMBO

El presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, ha reclamado este viernes "estabilidad, certidumbre y un impulso reformista para afrontar el posible freno en el crecimiento económico en nuestro país del que ya nos están hablando todos los expertos". En este sentido, ha explicado que "aprender de la experiencia es básico para una sociedad que ve cómo, una y otra vez, se repiten los ciclos económicos" y ha enfatizado el trabajo desarrollado desde la Región.

"Llevamos tiempo poniendo recetas para intentar consolidar el sector productivo de la Región, dando más competitividad a las empresas a través de la internacionalización e innovación, pero también poniendo las cosas más fáciles a los empresarios de la Región y a que proyectos de inversión puedan venir a la Región, a través de una tercera ley de administración empresarial que estamos trabajando y vamos a hacer, con incentivos fiscales y reduciendo cargas fiscales de personas y empresas", pero "no son fórmulas mágicas".

Durante la celebración del 'III Día del Economista de la Región de Murcia', el jefe del Ejecutivo regional ha subrayado la necesidad de que "enderecemos el rumbo", y la necesidad de "un Gobierno centrado en las personas que impulse reformas estructurales necesarias", poniendo en valor la importancia de "tener claras las prioridades y afrontar las dificultades".

López Miras ha realizado estas declaraciones durante la celebración del 'III Día del Economista de la Región de Murcia', donde ha lamentado que "España ha cerrado el peor verano para el empleo desde 2012". "La Región de Murcia no es una isla y nos afecta mucho la coyuntura nacional", ha manifestado el presidente, quien ha explicado que "a pesar de todo, en nuestra comunidad se siguen creando puestos de trabajo, en concreto, 63 cada día durante este 2019".

Asimismo, ha subrayado que "para afrontar las situaciones económicas que se presentan ante nosotros, es fundamental escuchar a los expertos, contar con su asesoramiento y trabajar con ellos".

DÍA DEL ECONOMISTA DE LA REGIÓN DE MURCIA

Durante su intervención, el presidente ha felicitado al Colegio Oficial de Economistas de la Región de Murcia por la celebración de la tercera edición del Día del Economista, a quienes mostró el apoyo del Gobierno regional "en justo agradecimiento por lo que aportan al crecimiento y al desarrollo de toda una región con cada actividad y cada pronunciamiento".

La celebración de las jornadas ha incluido una conferencia titulada 'El mundo que nos viene', impartida por el empresario, economista y exministro del Gobierno de España, Josep Piqué. De él, López Miras ha declarado que "cuando habla, lo hace con una autoridad que va mucho más allá de los cargos, y sí la conceden los méritos", y ha asegurado que "escucharle nos brinda la posibilidad de aprender de una voz cualificada, por su experiencia en los ámbitos económico, empresarial y político".

Por su parte, el decano del Colegio de Economistas, Ramón Madrid, ha subrayado la importancia de visibilizar el trabajo del economista, "a fin de que todo el mundo entienda que necesita un economista en su vida", y que los economistas "sirven y ayudan a la sociedad".