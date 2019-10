Oltra defèn el trasllat de menors de Sogorb: "Hui en dia hauria fet exactament el mateix"

"Davant un problema de procediment en una balança amb un possible i documentat als xiquets que vivien allí, una administració responsable, i jo com a consellera, hui en dia hauria fet exactament el mateix", ha assenyalat Oltra, després de la sentència del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) que anul·la la decisió de la Conselleria de traslladar aquests menors a altres centres de la província.

El tribunal ha estimat el recurs interposat per la Congregació de les Germanes Terciàries Caputxines de la Sagrada Família, que gestionava aquest centre, assenyalant que la decisió de resituar als menors adoptada per la Direcció general d'Infància i Adolescència no es va formalitzar "previ procediment administratiu algun" i "es va privar a la part actora de tota possibilitat de defensa".

Oltra ha defès que el seu departament el que va fer va ser "reaccionar" davant el contingut de l'informe d'Inspecció i "al marge de qüestions formalistes d'un procediment administratiu, que és el que ha entrat a valorar aquesta sentència". De fet, ha posat en valor que no es condemna en costes a l'administració "perquè veu que hi ha serioses dubtes de dret que generen la difícil diferenciació de l'àmbit jurisdiccional civil i contenciós-administratiu".

La consellera ha explicat que arran del citat informe es va decidir el trasllat dels menors "fins que es pogueren dur a terme les actuacions administratives per a resoldre els greus problemes que tenia eixe centre", que "no es va tancar" i a l'entitat gestora del qual se li van seguir pagant les mensualitats corresponents a eixes places fins que es va acabar el contracte.

"Hem de situar les qüestions en el plànol del real i la realitat és que es va traslladar als xiquets perquè hi havia un informe d'Inspecció de Servicis que relatava coses pròpies d'un altre segle, no pròpies d'aquest segle. Es va traslladar als xiquets perquè la Conselleria té la competència de protecció dels xiquets i xiquetes en situació de desemparament que estan tutelats per la Generalitat i una vegada en un lloc que garantia la seua protecció i seguretat, es va seguir amb tot el tràmit administratiu", ha precisat.

Ha reiterat que "es van pagar puntualment les places d'eixe centre" fins que va acabar el contracte i en aquest moment "en el mateix lloc hi ha un concert social amb una altra entitat que està gestionant eixe centre de manera professional i garantint la seguretat i la protecció dels xiquets".

A més, ha recordat part del contingut de l'informe, que assenyalava que "als xiquets se'ls donava de menjar menjar en mal estat o caducat, se'ls portava a la mendicitat al supermercat perquè els donaren el menjar que el supermercat rebutjava perquè la gent no la volia" o se'ls castigava amb "dutxes fredes en ple hivern" o "sense menjar". "Davant les asseveracions que fa l'informe de maltractament als xiquets" es va actuar, ha resolt.