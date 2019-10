El Pleno aprueba invertir los 2,7 millones de euros a cargo del Remanente de Tesorería

Este ha sido uno de os temas más importantes que ha abordado el Pleno ordinario del mes de octubre del Ayuntamiento de Avilés, donde el PSOE ha sacado adelante ejecutar estas inversiones con el apoyo de Ciudadanos y PP, la abstención de Cambia Avilés y el voto en contra de Vox.

El gobierno municipal ha ejecutado el 83% del presupuesto del 2019, y de ahí restan unos 4,1 millones de euros de remanente de tesorería. La propuesta aprobada este viernes destina 2,7 millones de euros a inversiones sostenibles y 1,4 millones de euros para amortizar la deuda municipal.

Estas obras deben estar licitadas antes del 31 de diciembre y afectan a varios puntos de la ciudad: 300.000 euros para reparar distintas vías; 100.000 euros para caminos; 900.000 euros para la remodelación del Parque del Muelle; 200.000 euros para aceras; 150.000 euros para renovación de pavimento de parques; 100.000 euros para el Pabellón de la Magdalena; 100.000 euros para vestuarios del Complejo Deportivo del Quirinal; 50.000 euros para el depósito de La Lleda; 160.000 euros para el centro social de Valliniello; 115.000 euros para el Centro social de Miranda; 150.000 euros para el riego de parques; y 180.000 euros para las pistas de Pádel de Los Canapés.

El Portavoz del PSOE, Manuel Campa, ha defendido este reparto. "No es un debate bonito, porque al tener que hacerlas antes del 31 de diciembre hay poco tiempo para incluir todas las necesidades, y encima cuando tienes seis millones de remanente y sólo puedes invertir 2,7 millones de euros, a veces es frustrante".

Vox ha votado en contra de este punto. "No han incluido ninguna de nuestras propuestas, y por lo tanto votamos en contra", ha aclarado su portavoz Arancha Martínez. "Nosotros nos vamos a abstener, porque no es ningún triunfo que en un Ayuntamiento tenga superávit, y que el gobierno no ha sido capaz de ejecutar un 17% del presupuesto, y esto no es una empresa privada", ha incidido Primi Abella de Cambia Avilés.

Ciudadanos y PP han apoyado al gobierno en este punto. "Aquí sólo hay que casar los proyectos, que los técnicos tengan avanzados ante la premura de ejecutarlas antes del 31 de diciembre y hay poco margen de maniobra", ha señalado la portavoz naranja, Carmen Soberón. "Nosotros lo apoyamos, aunque recuerdo al gobierno el compromiso adquirido en el futuro con los barrios de Jardín de Cantos y Valliniello", ha explicado Esther Llamazares, del PP.

LOS 7 ENANITOS

Otro de los puntos álgidos del Pleno ordinario del Mes de octubre, ha sido la interposición del recurso contra el acuerdo del Jurado de expropiación desestimatorio del recurso de reposición y ratificación de acuerdo que determina el justiprecio d ella expropiación forzosa del solar situado en la calle Palacio Valdés, conocido familiarmente como 'Los 7 enanitos'.

Según el servicio jurídico del consistorio avilesino la estimación de la expropiación está tasada en unos 700.000 euros, mientras que el Jurado de Expropiación tasa el trámite en unos 900.000 euros. El Pleno ha aprobado con los votos a favor de PSOE, PP y Ciudadanos, recurrir este acuerdo, con la abstención del PP y el voto en contra de Vox.

"Esto se remonta al 2006 cuando se catalogó este espacio como equipamiento público, y ahora lo que tratamos con este recurso es pagar menos" ha señalado el concejal de Urbanismo, Manuel Campa. "Es una cantidad muy alta de dinero para no saber a que se va a dedicar este equipamiento, votaremos en contra", han explicado desde Vox.

"Ya veo que no hay un atisbo de auto crítica en el gobierno socialista, que nos trae este recurso ahora, para tapar sus marrones, pero nos abstendremos", ha explicado Llarina González de Cambia Avilés. "Esta expropiación es muy cara, pero con el recurso se tratará de que sea menos cara", ha señalado Carmen Soberón, de Ciudadanos.

OTROS ASUNTOS

En otro orden el Pleno ha aprobado con las abstenciones de Vox y Cambia Avilés, una modificación del Presupuesto del 2019 por valor de 236.682,91 euros, mediante transferencia de crédito. Además se ha aprobado la contratación de una persona creando un puesto para la oficina municipal del Voluntariado. El PSOE ha sacado esta plaza gracias a la abstención del resto de los grupos.

Por último, un ruego de Cambia Avilés sobre el patrimonio industrial de las baterías de cok, ha enfadado a la Alcaldesa Mariví Monteserín tras su debate. "Creo que dejamos claro en reunión mantenida sobre este tema con todos los grupos, que Sepides no venia a presentar el cronograma este mes, para no interferir en las elecciones generales. Traerlo aquí a calzador en un ruego, parece más de tertulia , que de algo serio, como es este proyecto tan importante para la ciudad de Avilés", ha zanjado la regidora avilesina.