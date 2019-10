Los presupuestos del Consell para 2020 serán "reivindicativos desde la prudencia" e incluirán los 1.325 millones

Las nuevas cuentas se presentarán previsiblemente el próximo jueves, 31 de octubre, y serán "tan reivindicativas como el primer día" aunque "más ajustadas a los ingresos", como ha avanzado el titular de Hacienda en la rueda de prensa tras el pleno del Consell, a partir de los principios de "realidad y reivindicación".

Por ello, la partida reivindicativa de 1.325 millones por la financiación "por supuesto" que estará contemplada como "un símbolo de reivindicación" mientras no se apruebe el nuevo sistema de financiación autonómica. "Los valencianos no han cometido ningún pecado para ser tratados de forma diferente", ha recalcado Soler, garantizando que "la vocación reivindicativa está ahí y continuará estando" ante la posibilidad de una mayor contención del gasto.

Respecto a las estimaciones de los ingresos del Estado, se baraja que las aportaciones para dependencia pasen del 12% actual a "como mínimo" el 20%, pues "menos es inaceptable". El Consell también volverá a exigir la cobertura de la deuda histórica del Fondo de Garantía Asistencial (FOGA), por la atención sanitaria a personas que visitan la Comunitat, como "un deber del Gobierno".

Mientras tanto, el IVA es "imposible" contabilizarlo como ingresos en los presupuestos autonómicos ante los cambios legales en materia de fiscalidad. El Consell pretende reclamar las aportaciones que corresponden de este impuesto a la Comunitat en la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado (PGE), "que es donde toca".

En cuanto a las entregas a cuenta de 2020 a la Comunitat por parte del Ministerio de Hacienda -con las que se elaboran los presupuestos-, el conseller ha asegurado que las cifras son aproximaciones y que no tienen la misma "viabilidad jurídica" que si se hubieran establecido en un Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), que no se ha convocado por la situación del Gobierno en funciones.

De momento, el Consell mantiene un "diálogo intenso" con el Ministerio de Hacienda y la primera "aproximación" es una carta remitida por la secretaria de Estado de Hacienda, Inés Bardón, de 1.800 millones de euros.

Sin poder aportar una cifra de momento, Soler ha sostenido que en el Consell tratan de ir "hacia una cifra de conveniencia". "La idea está clara: hasta que no tengamos los PGE, tenemos que trabajar con lo que tenemos", ha agregado.

PLAN DE AJUSTE: "NO TENEMOS NADA QUE ESCONDER"

Por otra parte, preguntado por los periodistas sobre si facilitará el detalle de todas las partidas afectadas por los ajustes en el presupuesto de este año, el titular de Hacienda ha garantizado que la Generalitat detallará "lo más pronto posible" los ajustes presupuestarios de 365 millones en 85 programas de diferentes consellerias, dentro del Plan Económico Financiero (PEF) remitido al Ministerio de Hacienda hace unas semanas.

"No tenemos nada que esconder", ha aseverado, remarcando que los diez programas que repasó en su reciente comparecencia en Les Corts para presentar el plan de ajuste eran los que pensaban que "podían generar las primeras dudas".

Eso sí, el titular de Hacienda ha puntualizado que las consellerias están "centradas" en la elaboración de los presupuestos, cerrando las partidas este mismo fin de semana, con lo que tienen un "problema de tiempo", sin poder asegurar de momento si lo podrían hacer antes de las elecciones generales del 10 de noviembre.

Y ha insistido en que no tiene problema de calificar estos ajustes como "recortes", pero solo respecto a las "alegres" previsiones presupuestarias de octubre de 2018, que después se rebajaron por la situación del mercado inmobiliario y la no aprobación de los PGE de 2020. No se trata, por tanto, de recortes respecto a lo gastado el año pasado, sino de ajustes en partidas prorrogables, ha reiterado.

OLTRA: GARANTIZAR DERECHOS ES "IRRENUNCIABLE"

Por su parte, la vicepresidenta y portavoz del Consell, Mónica Oltra, ha defendido -al ser preguntada por las cuentas- que el "objetivo primero e irrenunciable" de los nuevos presupuestos volverá a ser garantizar los derechos de "todos los hombres, mujeres y niños que viven en la Comunitat Valenciana".

Además, ha incidido en que exigirán al Gobierno que cumpla el artículo 156 de la Constitución -suficiencia financiera de las comunidades autónomas-: "En esto estamos y en eso vamos a seguir trabajando".