10N.- PP alerta del "grave perjuicio" de más de 200 millones por aranceles de Trump y la "inacción" de Sánchez

La presidenta del PP de Sevilla, Virginia Pérez, y los candidatos alCongreso de los Diputados por Sevilla Teresa Jiménez Becerril, Sol Cruz-Guzmán y Ricardo Tarno, han mantenido un encuentro con el presidente de Asaja-Sevilla, Ricardo Serra, y otros dirigentes de esta asociación para analizar la situación de la Política Agraria Común (PAC) y los efectos de los aranceles norteamericanos en la economía sevillana.

Pérez ha alertado que "EEUU ha iniciado una deriva arancelaria quepuede que no se pare aquí y que se vaya extendiendo a otros productos", por lo que considera "inadmisible que Pedro Sánchez dedique más tiempo a mirar al pasado cuando lo que tendría que hacer es solucionar el presente a miles de productores afectados y trabajar ya por el futuro para evitar nuevos aranceles".

"Está claro que quien no ha estado a la altura de las circunstancias hasta ahora para defender el campo sevillano y a miles de productores de esta provincia no lo va a seguir estando para defendernos ante nuevas subidas. Por ello, la solución solo pasa por un gobierno fuerte que lidere en Europa y ante EEUU los productos españoles para garantizar que no vuelvan a perjudicar y que se establezcan ayudas a los sectores productivos afectados en el presente, reitera.

Según la presidenta popular, "el Gobierno de Juanma Moreno ya está trabajando en esta línea y el jueves ante el pleno del Parlamento anunció que la Junta de Andalucía va a poner a disposición de todos los agricultores andaluces unos 300 millones de euros a través de entidades financieras para ayudarles ante la imposición de aranceles por parte de Estados Unidos, los efectos del Brexit y para combatir la sequía".

Por su parte, Jiménez Becerril ha lamentado que "durante más de un año el gobierno de Sánchez no ha hecho absolutamente nada por evitar lo que ya pronosticaba la subida de aranceles para la aceituna negra de mesa". "Es que hoy, además, ya ha tirado la toalla ante una nueva subida del 25 por ciento de los aranceles a otros productos españoles como el queso, el vino o el aceite embotellado", añade.

"Está claro que España es el país más perjudicado por esta deriva arancelaria de Trump, especialmente Andalucía y esta provincia. La Unión Europea tiene que actuar como un bloque solidario y no permitir que todo el peso caiga sobre nuestro país de una manera tan discriminatoria", afirma.

Sin embargo, indica que "ante esta clara discriminación" el gobierno de Pedro Sánchez ha estado "callado". "La consecuencia es que hoy ya se está produciendo un grave perjuicio para los productos españoles de más de 1.000 millones de euros, de los que 600 son Andalucía y 200 millones en la provincia de Sevilla. Ese es solo el perjuicio directo, puesto que hay efectos indirectos que no se pueden calcular y que pueden debilitarprofundamente la economía sevillana", concluye.

Para la 'popular', "los agricultores andaluces y sevillanos tienen un aliado, el gobierno de Juanma Moreno". "Este es el modelo de gobierno fuerte y comprometido que necesita España para defender sus productos, un gobierno que a partir del próximo 10 de noviembre, estará presidido por Pablo Casado para liderar por fin ante Bruselas la defensa delcampo español", incide.