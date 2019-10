Híbrido y más digitalizado, así es el nuevo Golf de Volkswagen

La firma automovilística alemana Volkswagen ha desvelado la octava generación del Golf, que llega "más digitalizada y conectada" y que se ofrecerá hasta con cinco motorizaciones híbridas ('Mild hybrid' e híbrida enchufable), además de en gasolina, diésel y gas natural.

Así, en el nuevo Golf, los sistemas no solo han sido interconectados, sino que, gracias a la unidad de conectividad online (OCU), también han sido conectados con el mundo exterior. La OCU (de serie), con una eSIM integrada, enlaza las funciones y servicios 'online' de We Connect y We Connect Plus.

También es el primer vehículo de Volkswagen que se conecta de serie con su entorno, a través de Car2X. El conductor recibe notificaciones a través de una pantalla de las señales de la infraestructura de tráfico y de la información de otros vehículos a distancias de hasta 800 metros.

Además, con la octava generación del compacto, la marca alemana ha iniciado una ofensiva híbrida. Estará disponible hasta en cinco versiones de propulsión híbrida: tres 'Mild hybrid' con potencias de 110, 130 y 150 caballos, y dos híbridas enchufables con potencias de 204 y 245 caballos y que alcanzan una autonomía eléctrica de hasta 60 kilómetros.

No obstante, el nuevo Golf también se ofrece con motores de gasolina (TSI), diésel (TDI) y gas natural (TGI). Habrá dos motores TSI de cuatro cilindros con potencias de 90 (versión no disponible en España) y 110 caballos; dos mecánicas TDI de cuatro cilindros que entregan 115 y 150 caballos, y una mecánica TGI que desarrolla 130 caballos.

El plazo de recepción de pedidos del modelo se abrirá en diciembre y llegará al mercado español en febrero del año que viene.

"Durante siete generaciones, el Golf ha impresionado a más de 35 millones de clientes. Toda la industria del automóvil espera que el Golf sea una referencia", señaló el consejero delegado del grupo Volkswagen, Herbert Diess.