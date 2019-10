Instituciones vascas exigirán al Consejo Regulador que ceda "de buena fe" el uso de la marca Rioja Alavesa

En el pleno de control al Gobierno Vasco que se está celebrando en la Cámara vasca, la parlamentaria de EH Bildu Eva Lopez de Arroyabe ha preguntado a la consejera sobre el registro por parte del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Rioja de la marca Rioja Alavesa en la Oficina Europea de Patentes y Marcas.

Tapia ha recordado que las administraciones vascas se opusieron "con éxito" a la pretensión de que el consejo regulador de La Rioja registrara en el Estado la marca Rioja Alavesa, no solo para el caso del uso del vino, sino para otros productos en diversos ámbitos más allá de lo que es el producto del vino.

"Esta defensa se ha resuelto con éxito y no se consiguió que en el Estado fuera así utilizada. Solamente permanece la de hace 20 años la de la categoría denominada 33 que es la del vino", ha explicado.

Sin embargo, ha explicado que el consejo regulador ha intentado el registro de la marca en Europa, y ante esa situación ha informado de que han trabajado "de forma conjunta" con la cuadrilla Rioja Alavesa que ha contratado un bufete de abogados para hacer la "oportuna defensa" en el ámbito europeo.

Según ha explicado, corresponde a Álava, competencialmente, realizar estas gestiones, y en concreto a la propia cuadrilla, que es la que debe realizar esa defensa. No obstante, ha explicado que no lo ha hecho "sola" sino "trabajando de la mano de la Diputación Foral y el Gobierno Vasco.

Tapia ha recordado que la defensa que ha liderado la cuadrilla de Rioja Alavesa "no ha prosperado" y ha recordado que "todo ello apunta a que desde el año 2017 y 2018 la Denominación de Origen Rioja y el consejo regulador han emprendido una serie de actuaciones con el objetivo de defender no solo la marca que ya tenían, sino ampliarla a otros productos" extendiéndola "incluso a prendas de vestir y a calzado".

Una vez que se ha recibido por parte de la Unión Europea la negativa al recurso presentado por la cuadrilla de Rioja Alavesa, y ha quedado dentro de la denominación de origen Rioja del consejo regulador esta propiedad, Tapia ha explicado que las instituciones va a utilizar "otro tipo de herramientas" porque entienden que la marca Rioja Alavesa "tiene que estar a disposición de empresas y de instituciones vascas".

CEDA "EN BUENA FE"

En este sentido, ha informado de que la primera actuación que van a realizar es "exigir" oficialmente al consejo regulador que ceda, "en buena fe" la regulación y el uso de la marca Rioja Alavesa en todas las categorías a las administraciones y empresas vascas, y en concreto la del vino.

"Es la primera actuación que debemos emprender dentro de una negociación entendemos que de buena fe. Pero hay que iniciarla por ahí, porque una vez que sí se ha ganado el recurso en el Estado pero no en Europa, nos corresponde trabajar para que consigamos ese uso y regulación de la marca dentro de la comunidad autónoma; porque como usted bien decía, es defender un hecho diferencial simplemente y que desde luego en el caso del vino está muy claro", ha subrayado.

La consejera ha explicado que una vez se haya emprendido esta primera actuación, y dé la respuesta del consejo regulador, las instituciones vascas emprenderán "otras actuaciones, sin ningún lugar a dudas, para conseguir que el uso de la marca que quede aquí y sea utilizado por empresas e instituciones vascas".

La parlamentaria de EH Bildu Eva Lopez de Arroyabe, ha dicho que ve "optimista" al Gobierno Vasco y ha criticado que hable "de buena fe", cuando "el consejo regulador no demuestra nunca" esa buena fe. "Es el nombre histórico de una comarca alavesa, efectivamente, pero la marca no es nuestra. No está en nuestras manos. Si no, no tendríamos que pedir permiso cada vez que queramos hacer algo con ella", ha indicado.

Tras insistir en que no solo se trata de una marca de vino, sino que es "un nombre histórico desde hace tres siglos", ha criticado que el Gobierno "mira hacia otro lado" y le ha pedido que "plantee una estrategia de verdad de cara a futuro" porque no se trata solo de la recuperación de una marca sino de "cohesión social", del "mantenimiento de un sector primario".

"La estrategia no puede funcionar según lo que el consejo regulador nos diga o no nos diga. No puede funcionar así, tenemos que defender nuestros vinos, tenemos que defender nuestras personas agricultoras", ha insistido.