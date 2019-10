Alcalá de Guadaíra celebrará su III Carrera Popular 'Los Molinos' el 17 de noviembre

Según ha informado el Ayuntamiento en un comunicado, organizador de la carrera a través de la Delegación de Deportes, tiene abierto el plazo de inscripción hasta el jueves 14 de noviembre.

Se trata de una cita que cuenta con un agradable recorrido de 10,5 kilómetros semiurbanos, de fácil ejecución y sin un gran desnivel. La salida será a las 11,00 horas y la meta a las 12,30 horas en las instalaciones del Complejo Deportivo Sur.

La organización ha previsto una participación máxima de un millar de deportistas y una cuota de inscripción de seis euros -menores gratis- que incluye el seguro, la bolsa del corredor, la camiseta técnica de la prueba, y el acceso a servicio y duchas, además del avituallamiento líquido (en el kilómetro 5) y sólido (al término de la prueba), junto a la amenización musical durante la entrega de trofeos.

En cuanto a los premios, se establecen trofeos para los tres primeros clasificados en la general, por categorías y para los tres primeros locales, siempre tanto para la clasificación masculina como femenina. También se otorgará un trofeo al club con más participantes en meta; así como al corredor y corredora con más edad de la prueba.

Como novedad este año, el concejal de Deportes, José Antonio Rodríguez, ha explicado que para propiciar la participación de toda la familia y seguir trabajando en la difusión de hábitos de vida saludable con el deporte base, se han dispuesto recorridos y horarios especiales para los menores de edad.

Concretamente se ha diseñado una carrera de 1.500 metros para las categorías sub 16 y sub 14 que se desarrollarán a partir de las 9,30 horas y otro de 3.000 metros para los atletas sub 18, cuya salida será a las 10 horas. Para los menores de edad habrá medallas de participación.

Las inscripciones pueden realizarse a través de la web municipal, en la sede electrónica de deportes, en el apartado de eventos, o de forma presencial en la propia Delegación de Deportes en horario de 9,00 a 13,00 horas. Los dorsales se recogerán el día de la carrera en el Distrito Sur de 8,00 a 10,30 horas.