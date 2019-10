Cs cree que el Gobierno de Logroño hace "lo contrario" de lo que demandan los ciudadanos "subiendo impuestos"

Así se ha referido en rueda de prensa a las Ordenanzas fiscales del Consistorio logroñés, que esta misma semana ha presentado la concejala de Economía y Hacienda, Esmeralda Campos. Forma que también ha criticado el portavoz 'naranja' que ha asegurado que "nos hemos enterado de la ordenanza por los medios de comunicación".

"No sabemos nada, no tenemos ni idea del calendario, de si hay un periodo de enmiendas o de cuándo es. No nos han dado siquiera el texto de las ordenanzas, que sabemos cómo es porque lo hemos visto en los medios y porque lo hemos sacado de internet. No son las formas adecuadas", ha lamentado San Martín.

Ha considerado que "es necesario hacer una pequeña lección de economía: en tiempos como los que parece que snos vienen, con parón económico, el Brexit, Cataluña, la EPA, las advertencias de Bruselas al Gobierno central, o el problema con los aranceles, lo que es necesario es atraer inversión y congelar o bajar impuestos".

"Pero el PSOE hace lo contrario", ha sentenciado San Martín, quien ha criticado que "no sabemos nada de la inversión prometida por el alcalde, la tecnópolis, la enópolis, la ciudad verde, no sabemos nada, y además, sube los impuestos de manera indiscriminada, para todo el mundo, ricos y pobres, empresarios y trabajadores".

Igualmente, ha apuntado que "la subida no es justificada", y, sobre el argumento de que "dicen que es para pagar la deuda, no tienen memoria, se olvidan que hay aprobado desde 2017 un Plan económico y financiero para hacer frente a la deuda", a lo que ha sumado que "tampoco tiene nada que ver con racionalizar el gasto público".

Por eso, el portavoz de Ciudadanos ha incidido en que "están haciendo lo contrario de lo que demanda la sociedad, suben impuestos y no sabemos nada de la inversión que se comprometieron a traer".

"La subida indiscriminada de impuestos supone dos millones de euros que deberían estar en los bolsillos de los logroñeses y no en las arcas municipales", ha afirmado Julián San Martín, quien, por contra, ha planteado que, por parte de Ciudadanos, se propone "congelar impuestos y bonificar a comerciantes, autónomos y familias monoparentales".

LAS PROPUESTAS.

En cuanto a las propuestas concretas de Cs, San Martín ha detallado que, en el caso del IBI, plantean con carácter general, un tipo del 0,57%, "igual al actual, es decir, pedimos su congelación", mientras que ha calificado de "hipócrita" la actitud del PP "que pide ahora bajar el tipo al 0,56%, cuando el año pasado se oponía y los técnicos dijeron que no había margen".

Además, quieren una bonificación del 50% de la cuota íntegra del impuesto, "exclusivamente para el ejercicio 2020, a favor de inmuebles en los que se desarrollen actividades económicas que sean declaradas de especial interés o utilidad municipal".

En esta línea, ha destacado que, en su propuesta, Ciudadanos plantea que "para 2020, se consideren como zonas de especial interés comercial el Paseo de las Cien Tiendas y la zona comercial colindante a las obras del Nudo de Vara de Rey".

Igualmente, en este mismo impuesto se propone una bonificación del 75% -frente al 50% actual- para las viviendas habituales en las que se hayan instalado sistemas para el aprovechamiento térmico o eléctrico de la energía proveniente del sol.

En cuanto al IAE, desde Ciudadanos se plantea aumentar el porcentaje para las bonificaciones de la cuota en empresas que incrementen su plantilla con trabajadores con contrato indefinido, desde un 20% al 50% actuales hasta un 25% a un 75%.

En el de Vehículos, piden una bonificación de hasta el 75% (por el 50% actual) para vehículos eléctricos o híbridos. En el Impuesto de Construcciones, bonificaciones de hasta el 50%, el doble que lo actual, para autónomos que hagan obras en sus instalaciones.

Y, con respecto a las plusvalías, "planteamos casi su desaparición", con una bonificación general del 99%, a lo que unen que "en las transmisiones 'mortis' de garajes y viviendas adicionales no habituales de hasta 150.000 euros de valor catastral, se bonifique en un 50% la cuota. Además, reclama un informe pericial que certifique la minusvalía en la transmisión del bien, si es necesario.

Por último, respecto a los precios públicos, San Martín ha apuntado su planteamiento "para el apoyo a las familias monoparentales", con exenciones para el acceso a la Colonia de Nieva de Cameros, las Ludotecas y los Campamentos municipales.