Catalá (PP) critica que el Govern bloqueja durant mesos les transferències de l'Estat a la ciutat de València

"Compromís i PSPV -integrants del govern local que presideix Ribó- no han barallat pels interessos dels valencians. S'han plegat als interessos del Govern central i en l'últim ple es van negar a votar una moció del PP per a exigir els diners que ens correspon", ha assenyalat Catalá.

La responsable 'popular' s'ha reunit aquesta jornada, al costat de la regidora del seu grup Paula Llobet amb la junta directiva de la patronal hotelera Hosbec València per a parlar de les ordenances fiscals del consistori aprovades provisionalment per l'executiu municipal el passat mes.

Catalá, que ha recordat que el PP va votar en contra d'aquestes ordenances, ha anunciat que en el pròxim ple de l'Ajuntament presentarà una moció per a exigir la paralització de les ordenances fiscals. "Se'ls han acabat les excuses -al govern local-. Ha de desistir de l'impost", ha plantejat.

Així, ha agregat que "ara va a rebre 16 milions d'euros que han estat bloquejats per Pedro Sánchez per interessos purament partidistes i electoralistes" i ha apuntat que "a més, la liquidació de 2018 que s'ingressarà el pròxim any serà positiva".

El PP ha indicat que entre els dos conceptes -actualització d'entrega a compte i la liquidació de 2018- el consistori ingressarà entorn de 28 milions d'euros i ha exposat que aquesta quantitat "és el que pretén recaptar Ribó amb l'impuestazo".

María José Catalá ha considerat que "davant la ralentització de l'economia, és moment d'alleujar la càrrega fiscal a les famílies valencianes" i ha manifestat que "per açò, el PP exigirà que es rebaixe un 10 per cent l'IBI" i que "s'aplique una nova bonificació del 50 per cent en l'IBI per a aquelles pimes que generen ocupació".

"A més, tornarem a exigir en la moció que les retallades de la Generalitat no afecten a la ciutat de València", ha agregat. Al seu torn, el grup municipal del PP ha mostrat la seua "oposició frontal" a la taxa turística i Catalá ha indicat als representants del sector hoteler que el seu grup mantindrà eixa oposició.

"Aquesta setmana Compromís ha tornat a reivindicar-la amb l'excusa que necessiten més diners perquè València està bruta. Nosaltres creiem que és una mala excusa perquè la realitat és que el govern municipal no executa les inversions", ha asseverat la portaveu 'popular', que ha afirmat que "la taxa turística serà demolidora per al sector".

"GASTAR EL QUE TÉ"

L'edil ha manifestat que "el que ha de fer el govern municipal és executar les inversions i gastar el que té". Referent a açò, ha explicat que a tres mesos d'acabar l'any "queda pendent d'executar més del 75 per cent de les inversions pressupostades -més de 140 milions d'euros- i que "existeixen 2 delegacions que a hores d'ara han executat 0 euros com Patrimoni i Qualitat Ambiental".

Catalá ha agregat que "en el cas de la neteja, de la delegació de Gestió de Residus, solament s'ha executat un 18,7 per cent". "En lloc d'aplicar una nova taxa, nosaltres demanem al govern municipal que execute totes les inversions que pressuposta i tindrà recursos més que suficients, sense haver de pensar a pujar els impostos i/o crear noves taxes", ha insistit.