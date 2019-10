Intramurs fa públic el treball del fotògraf Spencer Tunick a València

El festival 'Intramurs' ha desvetlat el resultat de l'acció que fotògraf el nord-americà Spencer Tunick va dur a terme a València amb el lema 'Pell del Mediterrani'. A més, el certamen farà entrega de la fotografia a les 1.300 persones que van participar en aquesta iniciativa artística en una festa que se celebrarà aquest dissabte en la Galeria Princesa 2.0 de la capital del Turia.

La nova edició d'Intramurs està funcionant com "un pont entre la passada edició, marcada per la sessió de fotos de l'artista nord-americà Spencer Tunick, i l'edició del 2020, que tindrà com a iniciativa principal la recuperació de la desapareguda muralla àrab mitjançant un sistema de llums LED", expliquen els responsables de la cita cultural.

La festa d'inauguració va girar entorn d'aquest futur projecte que implicarà a institucions i associacions veïnals, mentre que la festa de clausura, que se celebrarà en la Galeria Princesa 2.0 demà, dissabte dia 26 d'Octubre, tindrà com a protagonistes les instantànies que Spencer Tunick va realitzar a València durant la passada convocatòria d'Intramurs.

'València, pell del mediterrani' va ser el nom que va rebre aquesta iniciativa, que va ser possible amb la col·laboració de la Direcció General de Cultura i Patrimoni de la Generalitat, la Regidoria de Turisme de l'Ajuntament de València, la Fundació Turisme València i el CCCC-Centre del Carme Cultura Contemporània.

"Construir relacions més igualitàries"

Així mateix, tota aquesta acció es va poder dur a terme gràcies a la tasca de la Policia Local, els servicis de neteja i el mig centenar de voluntaris d'Intramurs, que van fer que l'acció es desenvolupara sense incidents. Les 1.300 persones, que van ser convocades i es van despullar el passat 30 de març, formen part d'una acció que pretén posar en valor monuments patrimonials de Ciutat Vella com les Torres de Serrans, alhora que reflexionar sobre com "construir relacions més sanes i igualitàries entre homes i dones".

La festa de clausura d'aquesta VI edició d'Intramurs tindrà com a protagonista a cadascun d'eixos voluntaris que es van despullar sense pudor, obviant el fred, per a ser captats per la lent del polèmic fotògraf.

Tot el procés de realització de l'acció així com de la preparació del dispositiu necessari per a dur-la a terme va ser documentat per la televisió pública valenciana, À Punt, que va arreplegar el testimoni d'institucions, artistes i voluntaris participants donant motiu a una edició especial del programa Punt docs que es va emetre fa unes setmanes i que està disponible a la carta en la web de la cadena.

Durant la festa se'ls farà entrega d'una còpia de les fotografies preses per Spencer. Per a aquells que no puguen assistir, l'organització del festival ha habilitat dues maneres de poder fer entrega de la foto, per correu postal o acudint al laboratori de fotografia MomentoLux (Literat Azorín, 30 baix esquerra). L'esdeveniment d'entrega de la foto, que estarà obert al públic general, començarà les 18.00 hores i serà amenitzat musicalment per la dj Miss Yulsse.