Hortensia Roig assumeix l'àrea d'Executive Education d'EDEM Escola d'Empresaris

L'escola obri així el curs 2019-2020 amb canvis organitzatius i "amb la mateixa determinació amb la qual es va crear: afrontar els reptes de l'educació del futur i ser un referent en la formació d'empresaris, directius i emprenedors", destaca EDEM en un comunicat.

El fins ara responsable d'Executive Education ha expressat "l'honor" d'haver contribuït durant 14 anys al creixement i consolidació d'EDEM, en passar dels dos cursos amb els quals van començar a 50 programes en l'oferta formativa conjunta entre Executive Education i Centre Universitari.

"El balanç no pot ser més positiu. Ha sigut possible gràcies a tot l'equip, que és excel·lent i que, sens dubte, és un gran valor diferencial", ha manifestat Noblejas, destacant que per a ell suposa "un orgull que dos dones es queden al capdavant de les dos unitats de negoci d'EDEM. S'ha mostrat "segur que, de la mà de les dos, vindran grans èxits en el futur".

Per la seua banda, la presidenta de l'escola i nova responsable d'Executive Education li ha agraït "la seua implicació i entrega i tot el que ha aconseguit en tots aquests anys". "Sense el seu esforç i dedicació no haguera sigut possible. Encare ara aquest repte mirant al futur i amb il·lusió", ha afirmat Roig.

Durant el passat curs 2018-2019, 335 professors -la majoria empresaris i directius-, han impartit classe en els programes d'Executive Education, amb al voltant de 1.700 alumnes per les seues aules.

L'oferta formativa d'Executive Education compta amb més de 30 programes que abasten des de l'alta direcció fins a la gestió empresarial, passant per les habilitats directives i la formació a mesura.

Es tracta d'una iniciativa del president de Mercadona, Juan Roig, establida en la Marina de València per a formar, assessorar i finançar als emprenedors "de hui i del futur".