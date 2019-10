PSOE confía en que las enmiendas parciales de PP y Cs a los presupuestos de C-LM "se atengan a la realidad"

A preguntas de los medios en rueda de prensa, después de que este jueves la mayoría socialista rechazase en el pleno de las Cortes las dos enmiendas a la totalidad a las cuentas regionales presentadas por los 'populares' y la formación naranja, la diputada del PSOE ha valorado unos presupuestos que son "eminentemente sociales".

"El objetivo son las personas, no los números", ha incidido, remitiéndose a las enmiendas parciales que presenten PP y Ciudadanos al Proyecto de Ley, y recordando que "en algunos casos" hay "enmiendas con títulos muy bonitos detrás de los cuales no hay fondo".

No obstante, la portavoz de los parlamentarios socialistas ha asegurado que el PSOE no va a decir que no "en ningún caso" a aquellas enmiendas "factibles" que sirvan para mejorar el proyecto del que se trate.

Por otra parte, se ha referido a la firma este viernes entre el Gobierno regional y las cinco diputaciones provinciales para la puesta en marcha del Plan de Empleo para criticar a quienes ahora ponen en duda unos planes que "tienen su función" y que es la de no dar la espalda a los parados de larga duración y a los que peor lo están pasando y necesitan una oportunidad laboral.

Finalmente, Abengózar ha aludido al debate sobre cohesión territorial sustanciado este jueves en el Parlamento autonómico donde "quedó meridianamente claro" que tanto PP como Cs llevaron el enfrentamiento a la Cámara "porque estamos en campaña electoral", asegurando que "nadie duda" de la defensa de la cohesión social en Cataluña por parte del presidente regional, Emiliano García-Page, y de su apoyo "desde el minuto uno" al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez.