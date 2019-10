Salud distribuirá 67.000 dosis de vacunas de la gripe en más de 200 puntos de La Rioja y llama a la participación

Así lo ha expresado este viernes la consejera de Salud, Sara Alba, quien ha indicado que la campaña comenzará este lunes, 28 de octubre, y permanecerá activa hasta el 27 de diciembre. La campaña vacunará, de forma gratuita, a las personas integrantes de los diferentes grupos de riesgo como son: mayores de 60 años, personas con enfermedades crónicas y alto riesgo de complicaciones por la gripe, profesionales sanitarios y de servicios públicos esenciales.

Además se hará un llamamiento especial para la vacunación de los profesionales sanitarios y para aquellos profesionales "que no puedan parar" en sus labores diarias a modo de prevención.

En concreto, según ha explicado, se buscará vacunar al menos al 65 por ciento de la población de más de 65 años; aumentar la cobertura de vacunación en la población entre 60 y 64 años; mantener una cobertura vacunal de, al menos, el 90 por ciento en personas mayores de 60 años institucionalizadas (ingresados, residencias de ancianos, etc.); superar una cobertura del 40 por ciento en el grupo de profesionales sanitarios; y aumentar la cobertura en personas menores de 60 años que sufran alguna enfermedad crónica.

La consejera de Salud ha detallado que, entre las novedades de esta campaña, además del incremento del número de vacunas, destaca la inclusión de la vacuna tetravalente (cuatro cepas cuando la normal es de tres) en niños hasta 14 años de edad y la inclusión de los niños prematuros entre los grupos de riesgo.

LA RIOJA OCUPÓ EL PRIMER PUESTO EN COBERTURA DE VACUNACIÓN

Según los datos del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social sobre la pasada campaña, relativos al grupo de población de mayor riesgo (personas mayores de 65 años), La Rioja "se sitúa en el primer puesto de las comunidades autónomas por cobertura de vacunación".

En concreto, ha indicado Sara Alba, "La Rioja alcanzó una cobertura de vacunación del 64,5 por ciento, prácticamente diez puntos porcentuales por encima de la media nacional, situada en el 54,2 por ciento".

En este sentido, la consejera de Salud ha destacado el papel de la prevención y los autocuidados en materia de salud, remarcando que "la vacunación anual frente a la gripe es, sin duda, la medida de protección más eficaz para prevenir la aparición de esta enfermedad y evitar sus complicaciones".

"Gracias a la vacunación de los grupos de riesgo se pueden evitar un 50-60 por ciento de hospitalizaciones y el 80 por ciento de los fallecimientos derivados de las complicaciones de la gripe", ha añadido.

Sara Alba ha estado acompañada por el director general de Salud Pública, Consumo y Cuidados, Enrique Ramalle, quien ha señalado que "el objetivo de esta campaña es reforzar la captación de las personas incluidas en el grupo de edad mayor o igual de 60 años y de profesionales sanitarios".

MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN

Ramalle ha recordado que, además de la vacuna de la gripe que es la más eficaz para no tener la enfermedad, existen medidas que pueden ayudar a que el virus no se propague. Dado que se transmite a través de las secreciones respiratorias al hablar, toser y al estornudar, también son eficaces medidas como lavarse las manos con frecuencia; taparse la boca y la nariz con un pañuelo al estornudar o toser y desecharlo inmediatamente después; no compartir vasos, cubiertos, toallas y otros objetos que hayan podido estar en contacto con saliva y secreciones.

También ha recordado que la gripe "no requiere de antibióticos" sino de "beber líquidos, estar en la cama y tener paciencia".

El director general de Salud ha querido expresar "la importancia del trabajo conjunto entre los profesionales sanitarios que prescriben, recomiendan o administran la vacuna, junto a los empleados públicos que planifican la campaña".

Un esfuerzo en equipo "que ya nos ha permitido situar a La Rioja en el primer puesto nacional en las personas mayores de 65 años".

Con todo ello, desde el próximo lunes 28 de octubre, y hasta el 27 de diciembre, se puede pedir cita para la vacunación a través del teléfono 941297729; la página web